تيراميسو الفراولة وصفة حلى مميزة تحضر بطريقة سهلة من البسكويت والجبنة الكريمية وكريمة الخفق وصوص الفراولة والفراولة الطازجة تقدم في كل تعرفي على طريقة تحضيرها معنا وذلك وفقا لموقع «الوصفة»
المكونات
علبة بسكويت 200 غرام
علبة حليب بالفراولة 200 مل
لتحضير الحشوة : 1.5 كوب كريمة خفق
علبة جبنة كريمي بالقشطة وزن 650 غراما
2 صفار بيضة
3 ملاعق كبيرة صوص الفراولة أو مربى الفراولة
2 ملعقة كبيرة سكر - حليب الفراولة
ملعقة صغيرة فانيليا
للتزيين ½ كوب : فراولة مقطعة - مسحوق فراولة مجففة
طريقة التحضير
- نقوم أولا بتحضير الحشوة حيث نفرغ علبة الجبنة الكريمي في وعاء ونخفق بالخفاقة الكهربائية حتى تصبح ذات قوام كريمي، ثم في وعاء آخر نضع صفار البيض مع السكر والفانيليا ونضع الوعاء فوق بخار ماء ساخن، ونخفق جيدا حتى يصبح لون صفار البيض فاتحا، ثم نسكبه فوق الجبنة الكريمية ونخلط جيدا حتى تتداخل المكونات معا ثم نضيف كريمة الخفق وصوص الفراولة وحليب الفراولة ونخلط جيدا حتى تتجانس المكونات تماما.
- نغمس البسكويت في حليب الفراولة ونصفه على شكل طبقة في جاط بايركس ونسكب فوقه نصف كمية الحشوة المحضرة ثم نضيف فوقها طبقة أخرى من البسكويت المغمس بحليب الفراولة ومن ثم نفرد باقي كمية الحشوة على الوجه ثم نغطيها بالنايلون وندخلها الثلاجة لمدة لا تقل عن خمس ساعات حتى تتماسك تماما ثم نخرجها ونزين الوجه بمسحوق الفراولة المجفف وحبات الفراولة نقطع ونسكب في طبق التقديم.
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