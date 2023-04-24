تيراميسو الفراولة

القاهرة - بوابة الوسط

تيراميسو الفراولة وصفة حلى مميزة تحضر بطريقة سهلة من البسكويت والجبنة الكريمية وكريمة الخفق وصوص الفراولة والفراولة الطازجة تقدم في كل تعرفي على طريقة تحضيرها معنا وذلك وفقا لموقع «الوصفة»

المكونات

علبة بسكويت 200 غرام

علبة حليب بالفراولة 200 مل

لتحضير الحشوة : 1.5 كوب كريمة خفق

علبة جبنة كريمي بالقشطة وزن 650 غراما

2 صفار بيضة

3 ملاعق كبيرة صوص الفراولة أو مربى الفراولة

2 ملعقة كبيرة سكر - حليب الفراولة

ملعقة صغيرة فانيليا

للتزيين ½ كوب : فراولة مقطعة - مسحوق فراولة مجففة