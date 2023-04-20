5 خطوات لإعداد كعك العيد في المنزل

القاهرة - بوابة الوسط

بطريقة سهلة يمكنك تحضير الكعك بالطحين وحشوة التمر في المنزل، احتفالا بعيد الفطر المبارك.

المكونات

200 غرام زبدة أو سمن بدرجة حرارة الغرفة

6 أكواب دقيق متعدد الاستعمالات

كوب حليب بودرة

كوب زيت نباتي

كوب سكر ناعم

بيضتان

ملعقة كبيرة فانيليا

ملعقة صغيرة من خميرة

نصف ملعقة صغيرة بكينج باودر

ملعقة صغيرة شومر

نصف ملعقة محلب مطحون

الحشوة

اعجني نصف كيلو تمر مطحون مع خمس ملاعق زبدة وأضيفي رشة قرفة أو هيل مطحون للنكهة