حضري سباغيتي بالجمبري...

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير سباغيتي بالجمبري، وأعديها في مطبخك خلال عشر دقائق فقط، إنها سهلة وسريعة وذلك وفقا لموقع «المطبخ».
المكونات
400 غرام جمبري مقشر
ربع كوب زيت زيتون
ملعقة خل عنب أبيض
2 ملعقة معدنوس مفروم
ثلاثة فصوص ثوم مهروس
400 غرام سباغتي
ملح
فلفل أسود
طريقة التحضير
- بطاجين واسع وعميق يشوح الثوم في الزيت، ثم تضاف ملعقة الخل، والمعدنوس ويقلى به الجمبري.
- وأثناء ذلك تسلق السباغيتي في ماء مملح وملعقة زيت، ولا نتركها تنضج تمامًا.
- ثم تصفى وتسكب بالطاجين الذي قلي به الجمبري، وتخلط جيدًا به، وتوزع بالصحون وتقدم ساخنة.
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