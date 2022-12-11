حضري سباغيتي بالجمبري

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير سباغيتي بالجمبري، وأعديها في مطبخك خلال عشر دقائق فقط، إنها سهلة وسريعة وذلك وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات

400 غرام جمبري مقشر

ربع كوب زيت زيتون

ملعقة خل عنب أبيض

2 ملعقة معدنوس مفروم

ثلاثة فصوص ثوم مهروس

400 غرام سباغتي

ملح

فلفل أسود