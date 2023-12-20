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مجلس الشيوخ الأميركي: إقرار حزمة المساعدات لأوكرانيا لن يحصل هذا العام

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 ديسمبر 2023, 08:13 صباحا
مجلس الشيوخ الأميركي: إقرار حزمة المساعدات لأوكرانيا لن يحصل هذا العام
مجلس الشيوخ الأميركي. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكّد زعيما مجلس الشيوخ الأميركي أنّ إقرار حزمة المساعدات المخصّصة لأوكرانيا والبالغة قيمتها 61 مليار دولار لن يحصل هذا العام، معربين عن أملهما بأن تتحقّق هذه الخطوة مطلع العام المقبل على الرّغم من إلحاح البيت الأبيض على المشرّعين بسرعة إقرارها.

وقال زعيم الأغلبية الديموقراطية في المجلس السناتور تشاك شومر وزعيم الأقليّة الجمهورية فيه ميتش ماكونيل في بيان مشترك إنّ «المفاوضين ما زالوا يعملون على بضع مسائل ونأمل أن تتيح جهودهم لمجلس الشيوخ بالتحرّك سريعاً على صعيد (إقرار هذه الحزمة) مطلع العام المقبل»، حسب وكالة «فرانس برس».

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