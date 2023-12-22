الأهلي يضرب أوراوا برباعية ويحرز برونزية كأس العالم للأندية للمرة الرابعة

القاهرة - بوابة الوسط

توج الأهلي المصري بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية بعدما تغلب على أوراوا الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع، التي أقيمت اليوم الجمعة في مدينة جدة السعودية.

الأهلي تفوق منذ البداية

أحرز أهداف الأهلي: ياسر إبراهيم في الدقيقة 19، وبيرسي تاو في الدقيقة 25، ويوشيو كويزومي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 60، وعلي معلول في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، بينما أحرز هدفي أوراوا: خوسي كانتي في الدقيقة 43، وألكسندر شولز في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

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بهذا يكون الأهلي قد تمكن من إحراز الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه، حيث سبق الفوز بها أعوام 2006 و2020 و2021، إلى جانب فوزه بالمركز الرابع مرتين عامي 2012 و2022، بينما سبق لفريق أوراوا الياباني الفوز بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية مرة واحدة في العام 2017.