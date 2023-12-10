شكوك حول مشاركة هالاند في كأس العالم للأندية

القاهرة - بوابة الوسط

أثار المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، الشكوك حول جاهزية نجم الفريق النرويجي إرلينغ هالاند، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم التي تستضيفها السعودية خلال شهر ديسمبر الجاري.

متابعة حالة هالاند

وغاب هالاند عن المباراة التي فاز بها مانشستر سيتي على لوتون تاون 2-1 اليوم الأحد، في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب الإصابة، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وصرح غوارديولا في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عقب المباراة: «هالاند يعاني من إصابة في القدم لا نعرف مدى شدتها، سنتابع حالته يوميًا وأسبوعًا بعد أسبوع».

وأضاف غوارديولا: «أتمنى أن ننجح في استعادة هالاند ليكون جاهزًا للمشاركة في كأس العالم للأندية».

ويفتتح الفريق الإنجليزي مشواره في البطولة التي ستقام في السعودية من الدور قبل النهائي يوم 19 ديسمبر الجاري حيث سينتظر الفائز من مواجهة ليون المكسيكي وأوراوا ريد دياموندز الياباني.

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ولكن قبلها سيلعب مانسشتر سيتي ضد ريد ستار الصربي يوم الأربعاء المقبل، في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يستضيف كريستال بالاس يوم السبت 16 ديسمبر في جولة جديدة بالدوري الإنجليزي.