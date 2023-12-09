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هالاند أطول اللاعبين والشحات الأكثر مشاركة في كأس العالم للأندية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 ديسمبر 2023, 08:28 مساء
هالاند أطول اللاعبين والشحات الأكثر مشاركة في كأس العالم للأندية
نجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند خلال إحدى مباريات فريقه (رويترز)
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تستعد السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم التي تنطلق الثلاثاء المقبل بمواجهة تجمع بين فريق الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

الاتحاد وأوكلاند يستعدان لافتتاح كأس العالم للأندية
وفيما يكثف الاتحاد وأوكلاند استعداداتهما للمباراة، نشر الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعض الحقائق والأرقام من تشكيلة الفرق المشاركة، حيث ذكر أن مهاجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند، وحارس مرمى أوراوا ريد دايموندز أيومي نيكاوا اللذين يبلغ طولهما 195 سم، ليكونا بذلك أطول اللاعبين في بطولة كأس العالم للأندية، يليهما فيتور يوديس (194 سم) وأحمد حجازي (193 سم)، وبيدرو رانغيل (192 سم) ومحمد الشناوي (191 سم) ورودري (191 سم) في حين يعد صانع ألعاب أوراوا شويا ناكاغيما الأقصر بين اللاعبين، ويبلغ طوله (164 سم)، وفقا للوكالة الألمانية.

وأضاف موقع الاتحاد الآسيوي أن البلجيكي كيفين دي بروين سيكون اللاعب صاحب الرقم الأعلى من المباريات الدولية ضمن اللاعبين المشاركين في كأس العالم للأندية، حيث لعب 99 دولية مباراة مع منتخب بلجيكا، يليه الفرنسي كريم بنزيما ولديه 97 دولية مع منتخب فرنسا، وماتيو كوفاسيتش الذي لعب 97 دولية مع منتخب كرواتيا، وعلي معلول الذي شارك في 90 مباراة دولية مع منتخب تونس، وبرناردو سيلفا ولديه 87 مباراة دولية مع منتخب البرتغال، والمصري أحمد حجازي الذي لعب 83 مباراة دولية مع منتخب مصر، وكايل ووكر الذي يملك 81 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا.

وأشار الموقع إلى أن 16 لاعباً من لاعبي مانشستر سيتي الـ23 محترفون، يليهم الاتحاد بعشرة لاعبين، وليون بتسعة، وأوكلاند سيتي بخمسة لاعبين، وأوراوا ريد دايموندز بخمسة لاعبين، والأهلي ولديه أربعة محترفين، وفلومينينزي ولديه ثلاثة محترفين.

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وسيكون لاعب الأهلي حسين الشحات أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات كأس العالم للأندية، حيث شارك في 12 مباراة، يليه لاعب نادي أوكلاند إيميليانو الذي شارك في 11 لقاء، فيما خاض ثلاثي الأهلي أليو ديانغ وهاني محمد ومحمد طاهر ولكل منهم عشر مباريات، فيما يعد كريم بنزيما اللاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف بين المشاركين في كأس العالم للأندية السعودية 2023، وسجل أربعة أهداف في البطولة.

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