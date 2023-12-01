الاتحاد السعودي يتلقى ضربة قوية قبل أيام من انطلاق كأس العالم للأندية

القاهرة - بوابة الوسط

تلقى نادي الاتحاد السعودي ضربة قوية قبل أيام من انطلاق بطولة كأس العالم للأندية، التي ستنظمها السعودية الشهر الجاري، وذلك بتعرض المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لإصابة في العضلة الخلفية.

بنزيما يحتاج للعلاج 10 أيام

وذكرت جريدة «الرياضية» السعودية، اليوم الجمعة، أن النجم الفرنسي كريم بنزيما تعرض لشد في عضلة الفخذ الخلفية.

وقالت «الرياضية» إن إصابة بنزيما تتطلب خضوعه إلى العلاج لفترة تتراوح ما بين أسبوع وعشرة أيام.

تأتي إصابة كريم بنزيما قبل 11 يوماً من بدء الفريق مشواره في كأس العالم للأندية.

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وقد غادر بنزيما الشوط الأول من مباراة الاتحاد مع فريق الخليج، أمس الخميس، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، عقب تعرضه للإصابة.