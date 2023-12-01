  • Alwasat News
Atwasat

الاتحاد السعودي يتلقى ضربة قوية قبل أيام من انطلاق كأس العالم للأندية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 ديسمبر 2023, 06:43 مساء
الاتحاد السعودي يتلقى ضربة قوية قبل أيام من انطلاق كأس العالم للأندية
كريم بنزيما يسقط مصابا خلال مباراة الاتحاد والخليج بالدوري السعودي الخميس 30 نوفمبر 2023 (إكس)
alwasat radio

تلقى نادي الاتحاد السعودي ضربة قوية قبل أيام من انطلاق بطولة كأس العالم للأندية، التي ستنظمها السعودية الشهر الجاري، وذلك بتعرض المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لإصابة في العضلة الخلفية.

بنزيما يحتاج للعلاج 10 أيام
وذكرت جريدة «الرياضية» السعودية، اليوم الجمعة، أن النجم الفرنسي كريم بنزيما تعرض لشد في عضلة الفخذ الخلفية.

وقالت «الرياضية» إن إصابة بنزيما تتطلب خضوعه إلى العلاج لفترة تتراوح ما بين أسبوع وعشرة أيام.

تأتي إصابة كريم بنزيما قبل 11 يوماً من بدء الفريق مشواره في كأس العالم للأندية.

حملة فرنسية ضد بنزيما بعد دعمه لغزة.. ودعوات لتجريدة من الكرة الذهبية والجنسية
كريم بنزيما: القصف الإسرائيلي ظالم ولا يستثني النساء والأطفال

وقد غادر بنزيما الشوط الأول من مباراة الاتحاد مع فريق الخليج، أمس الخميس، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، عقب تعرضه للإصابة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعادل الصداقة والصقور بهدف لمثله في «دورينا»

تعادل الصداقة والصقور بهدف لمثله في «دورينا»
«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 109 خلال ساعات من استئناف العدوان الإسرائيلي

«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 109 خلال ساعات من استئناف ...
المهدي الخريف: الكرة الليبية بحاجة إلى تغيير جذري

المهدي الخريف: الكرة الليبية بحاجة إلى تغيير جذري
«غوغل» تعتمد الذكاء الصناعي منذ 12 عاماً و«تشات جي بي تي» يساهم في تسريع عملها

«غوغل» تعتمد الذكاء الصناعي منذ 12 عاماً و«تشات جي بي تي» يساهم في تسريع عملها
النائب الثاني لرئيس برلمان الطفل لـ«الوسط»: علينا مكافحة الفساد والمفسدين وتحقيق العدالة الاجتماعية

النائب الثاني لرئيس برلمان الطفل لـ«الوسط»: علينا مكافحة الفساد والمفسدين وتحقيق...
«يونيسف» تندد بمن قرروا «استئناف قتل الأطفال» في حرب غزة

«يونيسف» تندد بمن قرروا «استئناف قتل الأطفال» في حرب غزة
قطار الدوري الممتاز ينتظم بـ8 لقاءات في المجموعتين

قطار الدوري الممتاز ينتظم بـ8 لقاءات في المجموعتين
الريشة ترفض الهزيمة: ألوان تواجه العدوان.. ولوحات تعانق خط النار

الريشة ترفض الهزيمة: ألوان تواجه العدوان.. ولوحات تعانق خط النار
غارات وقصف مدفعي لجيش الاحتلال على قطاع غزة

غارات وقصف مدفعي لجيش الاحتلال على قطاع غزة
ذكرى رحيل المطرب محمد رشيد

ذكرى رحيل المطرب محمد رشيد
شاهد.. «في التسعين» يناقش تقدم المنتخب الوطني في تصنيف «الفيفا» ومشاركة أبوسليم والهلال بالكونفدرالية

شاهد.. «في التسعين» يناقش تقدم المنتخب الوطني في تصنيف «الفيفا» ومشاركة أبوسليم ...
«تحقيقات»: تجار الأزمات

«تحقيقات»: تجار الأزمات
«ملعب الوسط»: هل يحقق المدينة لقب بطولة دورينا هذا العام؟

«ملعب الوسط»: هل يحقق المدينة لقب بطولة دورينا هذا العام؟
«مقابلة خاصة»: لقاء مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة

«مقابلة خاصة»: لقاء مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة
«ملعب الوسط»: الحلقة الأولى

«ملعب الوسط»: الحلقة الأولى
مهمة صعبة لإنقاذ 15 أسداً من أتون الحرب في السودان

مهمة صعبة لإنقاذ 15 أسداً من أتون الحرب في السودان
علماء الفلك يكتشفون نظاماً من 6 كواكب خارج المجموعة الشمسية

علماء الفلك يكتشفون نظاماً من 6 كواكب خارج المجموعة الشمسية
كاريكاتير خيري - باتيلي والأطراف الفاعلة في أزمة ليبيا

كاريكاتير خيري - باتيلي والأطراف الفاعلة في أزمة ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
تين هاغ يعلن جاهزية أونانا لمواجهة إيفرتون
تين هاغ يعلن جاهزية أونانا لمواجهة إيفرتون
كلينسمان: هاري كين قادر على تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الألماني
كلينسمان: هاري كين قادر على تحطيم الأرقام القياسية في الدوري ...
الاتحاد السعودي يتلقى ضربة قوية قبل أيام من انطلاق كأس العالم للأندية
الاتحاد السعودي يتلقى ضربة قوية قبل أيام من انطلاق كأس العالم ...
إيفرتون يطعن على عقوبة خصم نقاط من رصيده
إيفرتون يطعن على عقوبة خصم نقاط من رصيده
مالي تقهر الأرجنتين بثلاثية وتحرز برونزية مونديال الناشئين
مالي تقهر الأرجنتين بثلاثية وتحرز برونزية مونديال الناشئين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المنتخب الوطني للشباب يتعادل مع نظيره المصري بهدف لمثله بدورة اتحاد شمال أفريقيا (فيديو)
المنتخب الوطني للشباب يتعادل مع نظيره المصري بهدف لمثله ......
نادر الترهوني يطالب بالاستعانة بالدوليين السابقين لدعم المنتخب الوطني في المواجهات الأفريقية
نادر الترهوني يطالب بالاستعانة بالدوليين السابقين لدعم ......
ريال مدريد يفقد فينيسيوس حتى نهاية العام الجاري
ريال مدريد يفقد فينيسيوس حتى نهاية العام الجاري...
شوط أول سلبي بين المنتخب الوطني وإسواتيني في تصفيات كأس العالم
شوط أول سلبي بين المنتخب الوطني وإسواتيني في تصفيات كأس ......
الجزائر تستضيف مواجهة أبوسليم والزمالك بكأس الكونفدرالية الأفريقية
الجزائر تستضيف مواجهة أبوسليم والزمالك بكأس الكونفدرالية ......
المزيد
غوارديولا يشيد بمدرب توتنهام قبل مواجهة الأحد بالدوري الإنجليزي
غوارديولا يشيد بمدرب توتنهام قبل مواجهة الأحد بالدوري ......
نجل ليبرون جيمس يعود إلى الملاعب بعد تعافيه من الأزمة القلبية
نجل ليبرون جيمس يعود إلى الملاعب بعد تعافيه من الأزمة ......
الشرطة الإنجليزية توقف 46 شخصاً بسبب الشغب الكروي
الشرطة الإنجليزية توقف 46 شخصاً بسبب الشغب الكروي...
مالي تقهر الأرجنتين بثلاثية وتحرز برونزية مونديال الناشئين
مالي تقهر الأرجنتين بثلاثية وتحرز برونزية مونديال الناشئين...
إيفرتون يطعن على عقوبة خصم نقاط من رصيده
إيفرتون يطعن على عقوبة خصم نقاط من رصيده...
المزيد