كريم بنزيما: القصف الإسرائيلي ظالم ولا يستثني النساء والأطفال

القاهرة - بوابة الوسط

عبر نجم نادي الاتحاد السعودي والمنتخب الفرنسي لكرة القدم كريم بنزيما عن رأيه فيما يجري من اعتداءات إسرائيلية على الشعب الفلسطيني الأعزل بواسطة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

كريم بنزيما يتضامن مع الفلسطينيين

وكتب كريم بنزيما على حسابه الرسمي بمنصة «إكس» اليوم الأحد: «صلواتنا جميعًا من أجل سكان غزة الذين يقعون مرة أخرى ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لا يستثني النساء ولا الأطفال».

- شاهد: «طوفان الأقصى» يلهب حماس الجماهير ويهز مدرجات الملاعب العربية تضامنا مع فلسطين

- تظاهرات حاشدة في نيويورك وشيكاغو تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي متواصل منذ تسعة أيام أسفر عن تفجير وهدم جانب كبير من المنازل والمباني في قطاع غزة وتهجير الآلاف من سكان القطاع، فضلًا عن سقوط الآلاف من الشهداء والمصابين.