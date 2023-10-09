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تظاهرات حاشدة في نيويورك وشيكاغو تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 أكتوبر 2023, 12:46 صباحا
تظاهرات حاشدة في نيويورك وشيكاغو تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة
جانب من تظاهرة في ميدان التايمز في نيويورك للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الأحد 8 أكتوبر 2023 (موقع إكس)
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شارك الآلاف من مناصري القضية الفلسطينية في تظاهرات حاشدة، مساء اليوم الأحد، في حي منهاتن بولاية نيويورك، وفي مدينة شيكاغو بولاية الينوي، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وطالب المتظاهرون بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، في ظل ما يتعرض له من اعتداءات على يد جيش الاحتلال والمستعمرين، وسط ترديد الهتافات المطالبة بالحرية لفلسطين وبدعم القضية الفلسطينية.

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وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 413 مواطنًا بينهم 78 طفلاً، و41 سيدة، وإصابة 2300 آخرين بجروح مختلفة؛ جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لعدد من المنازل في مناطق مختلفة من القطاع، بحسب ما أوردت وكالة «وفا» الفلسطينية.

وأفادت وكالة «وفا» الفلسطينية بأن عدوان الاحتلال تسبب في نزوح أكثر من 20 ألف مواطن إلى 23 مركز إيواء في مختلف محافظات القطاع، ودمار كلي في 13 برجًا ومبنى وعمارة سكنية بإجمالي 159 وحدة هُدمت بشكل كلي، فيما تضررت بشكل جزئي 1210 وحدات سكنية منها 36 وحدة باتت غير صالحة للسكن.

جانب من تظاهرة في ميدان التايمز في نيويورك للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الأحد 8 أكتوبر 2023 (موقع إكس)
جانب من تظاهرة في ميدان التايمز في نيويورك للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الأحد 8 أكتوبر 2023 (موقع إكس)
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