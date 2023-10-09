شاهد: «طوفان الأقصى» يلهب حماس الجماهير ويهز مدرجات الملاعب العربية تضامنا مع فلسطين

القاهرة - بوابة الوسط

مع «طوفان الأقصى» انتفضت الملاعب العربية لتهتف في نفس واحد لفلسطين والقدس معا، وكان من بين تلك المحطات، هتافات جماهير النادي الأهلي المصري، أمس الأحد، أثناء وجودها في استاد برج العرب.

- تظاهرات حاشدة في نيويورك وشيكاغو تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

يأتي هذا بالتزامن مع المعارك الجارية بين حركة «حماس» وقوات الاحتلال الإسرائيلي، كما عبّرت أيضا في اليوم نفسه جماهير فريق الرجاء الرياضي المغربي عن دعمها للشعب الفلسطيني.

العلم الفلسطيني يزين المركب الرياضي محمد الخامس

ورفعت جماهير الرجاء المغربي العلم الفلسطيني في المدرجات كافة، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

وهتفت جماهير الرجاء في مباراتها ضد نادي المغرب التطواني، الأحد، بعدد من الشعارات من بينها أغنية «رجاوي فلسطيني»، المعروفة على المستوى العربي.

جماهير الرجاء تشعل المدرجات في الدقيقة السابعة

وكانت الشرارة الكبرى في الدقيقة السابعة من المباراة، في إشارة منهم إلى تاريخ شن المقاومة الفلسطينية لهجومها المباغت ضد الاحتلال.