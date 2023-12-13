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10 مواجهات عربية في كأس العالم للأندية قبل قمة الاتحاد والأهلي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 ديسمبر 2023, 06:07 مساء
10 مواجهات عربية في كأس العالم للأندية قبل قمة الاتحاد والأهلي
مباراة الاتحاد السعودي والأهلي المصري في مونديال الأندية 2005 (أرشيفية: الإنترنت)
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صعد فريق الاتحاد السعودي للدور الثاني ببطولة كأس العالم للأندية، التي افتتحت أمس الثلاثاء في المملكة العربية السعودية.

صدام قوي بين الاتحاد والأهلي بكأس العالم للأندية
وتغلب الاتحاد 3-0 على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل اتحاد أوقيانوسيا، في الدور الأول للمسابقة، التي تستمر منافساتها حتى 22 ديسمبر الجاري في مدينة جدة.

وضرب الاتحاد، الذي يشارك في المسابقة بصفته ممثلًا للسعودية البلد المضيف، عقب تتويجه بلقب الدوري السعودي الموسم الماضي، موعدًا جديدًا في الدور المقبل مع الأهلي المصري، الذي يشارك في كأس العالم للأندية عقب فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه .

وستكون هذه هي المواجهة الثانية بين الاتحاد والأهلي في كأس العالم للأندية، بعدما سبق أن التقيا في مونديال عام 2005 باليابان، حيث حسم الفريق السعودي اللقاء لصالحه بفوزه 1-0، ليصعد للمربع الذهبي ويحرز المركز الرابع بالبطولة آنذاك.

وتعد هذه هي المواجهة العربية الخالصة الحادية عشرة في تاريخ بطولات كأس العالم للأندية، التي انطلقت للمرة الأولى عام 2000 في البرازيل، كما أنها تعد المباراة الثالثة بين ناديين من مصر والسعودية.

وكان اللقاء العربي الأول في تاريخ كأس العالم للأندية، قبل 23 عامًا، خلال مونديال 2000، عندما التقى النصر السعودي والرجاء البيضاوي المغربي في دور المجموعات، حيث كانت المسابقة تقام في ذلك الوقت بمشاركة ثمانية أندية، تم توزيعها على مجموعتين، بواقع أربعة فرق في كل مجموعة.

وانتهت المواجهة بفوز مثير للنصر 4-3 على الرجاء، ليبح الفريق الملقب بـ«العالمي» صاحب أول انتصار للأندية العربية في تاريخ المونديال.

المواجهة الأولى بين الاتحاد والأهلي في مونديال 2005
وشهد كأس العالم للأندية عام 2005 المواجهة العربية الثانية بكأس العالم للأندية بين الاتحاد والأهلي، فيما جاء اللقاء الثالث بمونديال عام 2011 في اليابان، عندما فاز السد القطري 2- 1 على الترجي التونسي بالدور الثاني للمسابقة.

وبعد مرور سبعة أعوام، عادت المواجهات العربية الخالصة للظهور مجددًا في مونديال الأندية، حينما تغلب العين الإماراتي 3-0 على الترجي التونسي بالدور الثاني لكأس العالم للأندية عام 2018 التي استضافتها الإمارات العربية المتحدة، ليشق بعدها الفريق «البنفسجي» طريقه نحو المباراة النهائية، وينال الميدالية الفضية، عقب خسارته 1- 4 أمام ريال مدريد الإسباني، الذي توج باللقب في ذلك الوقت.

وجاءت المباراة العربية الخامسة في كأس العالم للأندية عام 2019 في قطر، حيث التقى الهلال السعودي مع الترجي بالدور الثاني للبطولة، ليحسم الفريق الملقب بـ«الزعيم» المواجهة لمصلحته بفوزه 1-0، ويبلغ المربع الذهبي للبطولة.

وشهدت البطولة نفسها مواجهة عربية أخرى بين الترجي والسد القطري في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، ليحقق الفريق التونسي خلالها انتصارًا كاسحًا 6-2.

وجاء سابع اللقاءات العربية الخالصة في كأس العالم للأندية عام 2020 في قطر أيضًا، عندما تغلب الأهلي المصري 1-0 على الدحيل القطري، ليحصل بعدها الفريق «الأحمر» على الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه بذلك الوقت، عقب حصوله عليها لأول مرة عام 2006.

وتجددت المباريات العربية في عام 2021 في الإمارات، حيث فاز الهلال السعودي 6-1 على الجزيرة الإماراتي، في الدور الثاني للمسابقة.

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وفي المونديال ذاته، جرت مواجهة عربية أخرى بين الأهلي المصري والهلال السعودي لتحديد صاحب المركز الثالث، ليحقق نادي القرن في أفريقيا فوزًا عريضًا 4-0، وينال المركز الثالث بالمونديال للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي.

أما آخر اللقاءات العربية العشر في كأس العالم للأندية، فكانت في المونديال الماضي الذي استضافته المملكة العربية في فبراير الماضي، حينما تغلب الهلال السعودي بركلات الترجيح على الوداد البيضاوي المغربي في الدور الثاني.

وانتهت المباراة بتعادل الفريقين 1-1، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية للفريق السعودي الذي واصل مسيرته الناجحة في كأس العالم للأندية، وحقق المركز الثاني عقب خسارته 3-5 في النهائي أمام ريال مدريد.

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