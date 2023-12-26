المكسرات الأكثر أهمية لتعزيز المناعة

القاهرة - بوابة الوسط

ارتأى الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف أن المكسرات ربما تكون هي المنتج الأكثر أهمية وفائدة بإضافتها إلى النظام الغذائي لتعزيز منظومة المناعة.

وكشف مياسنيكوف أن منتجات الحبوب الكاملة أيضا بما تحتويه من الألياف الغذائية والفيتامينات والعناصر المعدنية المفيدة وكذلك على البروتين النباتي الغنية به البقول وفول الصويا تؤثر إيجابيا في الجسم حسب «آر تي».

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وأوضح أن مصادر الزنك من الفواكه والخضروات وبذور اليقطين إضافة إلى لحم الدجاج والديك الرومي والأرانب والأسماك البحرية وبالطبع المكسرات جميعها تعزز منظومة المناعة.

ويقول مياسنيكوف «وترجع أهمية المكسرات بشكل عام. لكونها غنية بكل شيء من البوتاسيوم، والعناصر المعدنية الدقيقة، والبروتين النباتي، وغيرها من العناصر المفيدة».

ووفقا له، من المهم ليس فقط إضافة الأطعمة المفيدة لمنظومة المناعة إلى النظام الغذائي، بل استبعاد الأطعمة غير الصحية منه أيضا- المشروبات الغازية السكرية والوجبات السريعة ورقائق البطاطس والأطعمة «البيضاء» (مثل الأرز الأبيض والمعكرونة) لأنها يمكن أن تضعف المناعة، لذلك من الأفضل التخلي عنها.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب الحذر عند تناول اللحوم الحمراء ومنتجاتها المصنعة- النقانق وغيرها لأنها تثبط منظومة المناعة وتزيد من الالتهابات.



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