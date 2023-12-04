المبادئ الأساسية لدمج الحليب مع المنتجات الأخرى

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة يلينا سولوماتينا أن المبدأ الرئيسي في الجمع بين الحليب والمنتجات الغذائية الأخرى هو تقليل كمية البروتين.

وأوضحت أن الجمع بين مادتين أو أكثر غنية بالبروتين في طبق واحد سيشكل عبئا كبيرا على الجهاز الهضمي. وبما أن منتجات الحليب تحتوي على نسبة عالية من البروتين، فيجب مراعاة عدم الجمع بين الحليب والبروتين النباتي (البقول والبازلاء والفاصوليا وغيرها) حسب «روسيا اليوم».

ورأت أن أفضل الخيارات هي تناول منتجات الحليب المخمرة مع الأعشاب والفواكه والتي تتوافق معها بصورة جيدة، ومن أمثلة ذلك تناول الجبن مع الثمار أو المكسرات.

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وأشارت سولوماتينا إلى أن منتجات الحليب المخمرة تحتوي على بكتيريا اللاكتو وبيفيدوبكتريا، التي تصل جزئيا إلى الأمعاء، حيث تتعايش مع الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في جسم الإنسان، مضيفة أن الجزء الرئيسي من منظومة المناعة لدى الإنسان يتركز في الأمعاء. لذلك بتناول منتجات الحليب المخمرة، نحافظ على صحة الأمعاء وبالتالي نقاوم الأمراض الفيروسية بفعالية أكبر.