  • Alwasat News
Atwasat

أدوية مستخدمة بكثافة للتنحيف تزيد خطر التعرّض لمشاكل في الجهاز الهضمي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 أكتوبر 2023, 01:57 مساء
أدوية مستخدمة بكثافة للتنحيف تزيد خطر التعرّض لمشاكل في الجهاز الهضمي
علبة دواء السكري «أوزمبيك» من إنتاج شركة «نوفو نورديسك». (أ ف ب)
alwasat radio

حذر باحثون في دراسة نشرت، الخميس، من أن أدوية لإنقاص الوزن أصبحت شائعة جداً على غرار «أوزمبيك» تزيد من خطر الإصابة بمشاكل في الجهاز الهضمي.

ومع أن هذه الآثار الجانبية نادرة، وتجب مقارنتها بالمشاكل الصحية الناجمة عن البدانة والتي يمكن تجنبها بإنقاص الوزن، يشدّد الخبراء على أن هذه النتائج تُظهر ضرورة وصف هذه الأدوية لمرضى يمكن أن يفيدوا منها فعلياً، على أن يكونوا مطّلعين على مخاطرها، ويتناولوها بإشراف متخصصين في مجال الصحة، وفقا لوكالة «فرانس برس».

 وتوقع بيان صادر عن جامعة بريتيش كولومبيا الكندية التي أجرى باحثوها هذه الدراسة أن «يعاني مئات الآلاف من هذه المشكلات» في الجهاز الهضمي بفعل «استخدام ملايين الأشخاص هذه الأدوية في كل أنحاء العالم».

ودرس الباحثون جزيء سيماغلوتايد المستخدم في دواءَي «أوزمبيك» و«ويغوفي» الرائجين، بالإضافة إلى ليراغلوتايد الذي يقوم عليه عقار «سكسندا»، وكلها من إنتاج شركة «نوفو نورديسك». 

للمرة الأولى.. السماح ببيع حبوب منع الحمل دون وصفة طبية بأميركا
كلمة السر «أوزمبيك».. لماذا تثير منصة «تيك توك» قلق الأطباء؟
أخصائي تغذية مصري يحذر من استخدام أدوية السكري في «التخسيس»

وهذه الأدوية الجديدة التي تؤخذ بالحقن، وأصبحت شائعة كونها أكثر فاعلية لإنقاص الوزن من العقاقير الأقدم جيلاً، تقوم على مكوّن شبيه بهرمون الجهاز الهضمي الغلوكاكون أو «جي إل بي-1» (GLP-1) الذي يساهم في تنظيم الشهية.

وأجرى الباحثون دراستهم على نحو 5400 مريض يعانون السمنة المفرطة من دون السكري، وقارنوا وضع أولئك الذين يتناولون سيماغلوتايد أو ليراغلوتايد، بأولئك الذين يتناولون علاجاً آخر للسمنة غير قائم على «جي إل بي-1».

وأظهرت النتائج أن المرضى الذين عولجوا باستخدام سيماغلوتايد أو ليراغلوتايد أكثر عرضة بنحو تسعة أضعاف لخطر الإصابة بالتهاب البنكرياس، وبما يفوق أربعة أضعاف لخطر الإصابة بانسداد الأمعاء.

أما في ما يتعلق بخزل المعدة، وهو اضطراب في الجهاز الهضمي يحد من مرور الطعام ويمكن أن يسبب الغثيان والقيء والألم، فتبين أن الخطر أعلى بأكثر من ثلاث مرات.

وعلقت أستاذة الطب الصيدلاني بيني وارد التي لم تشارك في الدراسة بقولها إن هذه الأدوية «ينبغي أن تُستخدم بحذر، وفقط من المرضى المعرّضين لأعلى درجات المخاطر الصحية أو المضاعفات المرتبطة بالسمنة».

وشدد الدكتور سايمون كورك من جامعة «أنغليا راسكين» تعليقاً على بيانات الدراسة التي «يمكن الركون إليها»، على ضرورة «تشديد التشريعات لضمان عدم وصف هذه الأدوية إلا في الظروف المناسبة».

السر في شبكات التواصل الاجتماعي
ولم تأذن السلطات الأميركية باستخدام «أوزمبيك» إلا لعلاج مرض السكري، لكن الضجة التي أحدثها عبر الشبكات الاجتماعية دفعت كثراً إلى استخدامه أيضاً خارج التوصيات، لخصائصه في التنحيف.

أما بالنسبة إلى «سكسندا» و«ويغوفي»، فحصل الأول عام 2020 والثاني عام 2021 على تصريح من السلطات الصحية الأميركية يجيز استخدامهما للتنحيف.

لكن التجارب السريرية التي أجريت للحصول على الترخيص كانت محدودة جداً وقصيرة جداً بما لا يتيح لها رصد هذه المخاطر في الجهاز الهضمي، وفقاً للباحثين في جامعة بريتيش كولومبيا الذين أشاروا إلى أنها أول دراسة واسعة النطاق عن هذا الموضوع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

روبوتات ميتا للمحادثة: شخصنة الذكاء الصناعي... الوهم الكبير

روبوتات ميتا للمحادثة: شخصنة الذكاء الصناعي... الوهم الكبير
الإيرانية نرجس محمدي المسجونة في طهران تفوز بجائزة نوبل للسلام

الإيرانية نرجس محمدي المسجونة في طهران تفوز بجائزة نوبل للسلام
«يونيسف»: 43.1 مليون عملية نزوح لأطفال جراء الكوارث المناخية بين 2016 و2021

«يونيسف»: 43.1 مليون عملية نزوح لأطفال جراء الكوارث المناخية بين 2016 و2021
«خائن يفغيني».. من أندريه تروشيف الذي كلفه بوتين لقيادة «فاغنر»؟

«خائن يفغيني».. من أندريه تروشيف الذي كلفه بوتين لقيادة «فاغنر»؟
الصربي «ميشو» يصل طرابلس لقيادة المنتخب الوطني لكرة القدم (فيديو)

الصربي «ميشو» يصل طرابلس لقيادة المنتخب الوطني لكرة القدم (فيديو)
كاريكاتير حليم - مصر تحتفل بالذكرى 50 لنصر أكتوبر

كاريكاتير حليم - مصر تحتفل بالذكرى 50 لنصر أكتوبر
كاريكاتير خيري - اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي على نظام الهجرة

كاريكاتير خيري - اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي على نظام الهجرة
«فرانس برس»: شركة صينية باعت قمري تجسس لـ«فاغنر»

«فرانس برس»: شركة صينية باعت قمري تجسس لـ«فاغنر»
مرصد أوروبي: سبتمبر الماضي الأكثر حرا في العالم وبفارق كبير

مرصد أوروبي: سبتمبر الماضي الأكثر حرا في العالم وبفارق كبير
بوريل: الظروف الاستثنائية الحالية ملائمة لحوار وطني حول مستقبل ليبيا

بوريل: الظروف الاستثنائية الحالية ملائمة لحوار وطني حول مستقبل ليبيا
«بوابة الوسط» تستعرض تاريخ جائزة نوبل قبل إطلاق نسخة 2023

«بوابة الوسط» تستعرض تاريخ جائزة نوبل قبل إطلاق نسخة 2023
هل يفوز سلمان رشدي بجائزة نوبل للآداب؟

هل يفوز سلمان رشدي بجائزة نوبل للآداب؟
خوذة افتراضية تتيح التفاعل مع فان غوخ في معرض بباريس

خوذة افتراضية تتيح التفاعل مع فان غوخ في معرض بباريس
تغطية خاصة: درنة والبنك الدولي

تغطية خاصة: درنة والبنك الدولي
«تحقيقات»: شوارع ليبيا تحت رحمة المطر

«تحقيقات»: شوارع ليبيا تحت رحمة المطر
سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب

سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب
كاريكاتير حليم - «كاشيك» المسؤول!

كاريكاتير حليم - «كاشيك» المسؤول!
صعوبات النوم لدى النساء مرتبطة بارتفاع ضغط الدم

صعوبات النوم لدى النساء مرتبطة بارتفاع ضغط الدم
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
علماء يطورون جهازا يعالج السرطان خلال 60 يوما
علماء يطورون جهازا يعالج السرطان خلال 60 يوما
علاج جيني ينجح في إصلاح الإصابات البالغة بالنخاع الشوكي
علاج جيني ينجح في إصلاح الإصابات البالغة بالنخاع الشوكي
نوبل الطب لعالمين توصلا إلي لقاحات فاعلة ضد «كوفيد-19»
نوبل الطب لعالمين توصلا إلي لقاحات فاعلة ضد «كوفيد-19»
حمية «مايند» الغذائية.. كيف تحمي المخ من الخرف؟
حمية «مايند» الغذائية.. كيف تحمي المخ من الخرف؟
صعوبات النوم لدى النساء مرتبطة بارتفاع ضغط الدم
صعوبات النوم لدى النساء مرتبطة بارتفاع ضغط الدم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
دراسة جديدة تؤكد فاعلية مكملات الزنجبيل في علاج أمراض المناعة الذاتية
دراسة جديدة تؤكد فاعلية مكملات الزنجبيل في علاج أمراض ......
اليابان تمنح الموافقة لأول علاج للزهايمر
اليابان تمنح الموافقة لأول علاج للزهايمر...
علماء يطورون جهازا يعالج السرطان خلال 60 يوما
علماء يطورون جهازا يعالج السرطان خلال 60 يوما...
لابتكاره علاجا للسرطان.. طبيب كندي - فرنسي ينال «أوسكار العلوم»
لابتكاره علاجا للسرطان.. طبيب كندي - فرنسي ينال «أوسكار ......
«كوفيد 19» يرتبط بارتفاع حالات الإصابة بتسمم الدم
«كوفيد 19» يرتبط بارتفاع حالات الإصابة بتسمم الدم...
المزيد
أدوية مستخدمة بكثافة للتنحيف تزيد خطر التعرّض لمشاكل في الجهاز الهضمي
أدوية مستخدمة بكثافة للتنحيف تزيد خطر التعرّض لمشاكل في ......
أول لقاح لسرطان الثدي يدخل مرحلة التجارب السريرية على البشر
أول لقاح لسرطان الثدي يدخل مرحلة التجارب السريرية على البشر...
أميركا تلجأ إلى إجراء وقائي بعد انتشار الأمراض المنقولة جنسيا
أميركا تلجأ إلى إجراء وقائي بعد انتشار الأمراض المنقولة ......
صعوبات النوم لدى النساء مرتبطة بارتفاع ضغط الدم
صعوبات النوم لدى النساء مرتبطة بارتفاع ضغط الدم...
حمية «مايند» الغذائية.. كيف تحمي المخ من الخرف؟
حمية «مايند» الغذائية.. كيف تحمي المخ من الخرف؟...
المزيد