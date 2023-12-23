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«يونيسف»: 80% من أطفال غزة يعانون فقرا غذائيا حادا.. والوفاة بانتظارهم حال استمرار الحصار

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 ديسمبر 2023, 10:18 صباحا
«يونيسف»: 80% من أطفال غزة يعانون فقرا غذائيا حادا.. والوفاة بانتظارهم حال استمرار الحصار
شعار منظمة الأمم المتحدة «يونيسف» (أ ف ب)
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أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بيانا أفاد بأن «أكثر من 80% من أطفال قطاع غزة يعانون فقرا غذائيا حادا، وأن جميع الأطفال دون الخامسة، البالغ عددهم 335 ألف طفل، معرضون بشدة لخطر الوفاة التي كان يمكن الوقاية منها لولا استمرار تزايد خطر المجاعة».

وأضاف البيان: «أكثر من ثلثي المستشفيات لم يعد يعمل بسبب نقص الوقود والمياه والأدوية الحيوية أو بسبب تعرضها لأضرار كارثية بسبب الهجمات». ودعت «يونيسف» إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، حسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).

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وأوضحت: «هذه النتائج تشير إلى أنه في الأسابيع المقبلة سوف يعاني ما لا يقل عن 10 آلاف طفل دون سن الخامسة سوء التغذية الذي سيهدد حياتهم»، متابعة: «يأتي هذا الخطر غير المقبول في وقت تشهد فيه المنظومات الغذائية والصحية في قطاع غزة انهيارا كاملا».

وفي تقرير صدر عنها نهاية أكتوبر الماضي، أفادت بأن أكثر من 400 طفل يُقتلون أو يصابون كل يوم في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر عدوانا شرسا على قطاع غزة، خلّف حتى صباح يوم أمس الجمعة 20 ألفًا و57 شهيدًا، و53 ألفا و320 جريحًا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا للأمم المتحدة.

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