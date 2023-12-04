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«يونيسف» تحذر من القصف الإسرائيلي: خسائر فادحة في صفوف أطفال غزة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 ديسمبر 2023, 05:19 مساء
«يونيسف» تحذر من القصف الإسرائيلي: خسائر فادحة في صفوف أطفال غزة
فلسطيني يحمل طفلته الرضيعة عقب استشهادها جراء العدوان الإسرائيلي. (الإنترنت)
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أكد الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، جيمس إلدر، أن أسوأ قصف منذ بداية الحرب يحدث حاليا في جنوب قطاع غزة، متسببا في خسائر كبيرة بين الأطفال.

وقال إلدر في تغريدة مساء أمس الأحد، عبر حساب المنظمة على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «أسوأ قصف في الحرب يجري حاليا في جنوب قطاع غزة، ونرى خسائر فادحة في صفوف الأطفال». وأضاف «لدينا تحذير نهائي لإنقاذ أطفال غزة وضميرنا الجماعي».

ذعر ينتاب الأسر والأطفال الفلسطينيين
ووصف إلدر في مقابلة مع «سي إن إن» أمس الأحد، الحالة التي تسيطر على الأسر والأطفال الفلسطينيين في أحد مستشفيات قطاع غزة، مشيرا إلى أنهم يعيشون في حالة ذهول تقريبا، حيث ينتابهم الرعب بسبب عدم معرفتهم بالاتجاه الذي ينبغي لهم اتخاذه. وقال: «هناك ذعر بين الناس. لا يعرفون إلى أين يذهبون، إنهم في حالة ذهول تقريبا».

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وأشار إلدر إلى أنه «يُطلب من الناس أن ينتقلوا من النقطة «أ» إلى النقطة «ب»، ووصف الوضع بأنه مشابه للعبة الشطرنج، إلا أن نتيجتها تكون وفاة الأطفال، مؤكدا أن هذه ليست لعبة بالنسبة لهم».

أكثر من 6 آلاف طفل اسشتهدوا
وأكمل إلدر حديثه قائلا «على العالم الآن أن يدرك حجم هذا الوضع. لدينا أكثر من 6 آلاف طفل قتلوا (اسشتهدوا)، والعدد يتزايد. لا يوجد شك في أن بعض الأطفال الذين شاهدتهم هذا الصباح، بسبب جروحهم الشديدة، لن يكونوا قادرين على الصمود لباقي اليوم».

وتشن قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة، ما أدى حتى الآن إلى أكثر من 25 ألف شهيد ومفقود وجريح، أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء، فضلا عن تدمير مئات آلاف الوحدات السكنية والتهجير القسري لأكثر من 2 مليون نسمة.

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