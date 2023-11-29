استشهاد طفلين فلسطينيين برصاص الاحتلال في جنين (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد طفلين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن الطفلين آدم سامر الغول (8 أعوام) وباسل سليمان أبوالوفا (15 عاما) استشهدا نتيجة إصابتهما برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إن قوات الاحتلال أعدمت الطفلين الغول وأبوالوفا بإطلاق الرصاص عليهما بشكل مباشر خلال تواجدهما في حي البساتين وتركتهما ينزفان حيث منعت المواطنين والمسعفين من الوصول إليهما وإسعافهما.

تواصل العدوان على مخيم جنين

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مخيم جنين، حيث شنت حملة اعتقالات واسعة وأخلت مواطنين في حي الدمج من منازلهم وسط مواجهات عنيفة.

وقالت مصادر أمنية ومحلية لـ«وفا» إن قوات الاحتلال وتحت تهديد السلاح أرغمت الأهالي في حي الدمج على إخلاء منازلهم بعد عملية تدمير واسعة للمنازل والشوارع في الحي وقصفت منزلًا من طائرة مسيرة.

كما جرفت جرافات الاحتلال البنية التحتية من شبكات مياه وكهرباء وصرف صحي ودمرت عدة مركبات في المخيم.

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