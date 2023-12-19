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هرمون ينتجه الجنين مسؤول عن حالات القيء لدى النساء الحوامل

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 ديسمبر 2023, 11:42 صباحا
هرمون ينتجه الجنين مسؤول عن حالات القيء لدى النساء الحوامل
امرأة حامل في هونغ كونغ، 31 مارس 2020. (أ ف ب)
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أظهرت دراسة حديثة شارك فيها علماء من جامعة كامبريدج وباحثون من إسكتلندا والولايات المتحدة وسريلانكا أن هرمونا يفرزه الجنين هو السبب في الغثيان والقيء الذي تعاني منه النساء أثناء الحمل.

وذكرت مجلة «نيتشر» التي نشرت الدراسة إن هذه المشكلات الصحية، سواء كانت حادة أم لا، تعود إلى هذا الهرمون، وهو بروتين يعرف باسم «جي دي إف 15»، حسب وكالة «فرانس برس».

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وتتعرض ما يصل إلى سبع من كل عشر نساء حوامل لحالات غثيان وقيء. ولدى بعض النساء «واحدة إلى ثلاث حالات حمل من كل مئة»، يمكن أن تكون هذه الأعراض حادة جدا، وتُسمى بحالات القيء الحملي، وهو السبب الأكثر شيوعا لدخول المستشفى لدى النساء خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

وعانت كايت ميدلتون، زوجة الأمير وليام، من هذه المشكلات خلال فترات حملها الثلاث.

ودرس الباحثون بيانات من نساء جرت الاستعانة بهن في عدد من الدراسات، واستخدموا مجموعة أساليب تشمل قياسات للهرمونات في دم النساء الحوامل، ودراسات على الخلايا والفئران، حتى وصلوا إلى هذه النتيجة.

وأظهر الباحثون أن درجة الغثيان والقيء التي تعاني منها المرأة أثناء الحمل ترتبط ارتباطا مباشرا بكمية هرمون «جي دي إف 15» التي ينتجها الجزء المخصص للجنين من المشيمة ويرسلها إلى مجرى الدم، وأيضا بالحساسية على تأثير هذا الهرمون.

علاقة جينية بين الهرمون والتقيؤ الحملي
واكتشف الفريق أن بعض النساء لديهن خطر وراثي أعلى بكثير للإصابة بالقيء المفرط الحملي، المرتبط بانخفاض مستويات الهرمون في الدم والأنسجة خارج فترة الحمل.

وكذلك، فإن النساء المصابات باضطراب دم وراثي يُعرف باسم بيتا ثلاسيميا، والذي يسمح لهن بالحصول على مستويات عالية جدا من «جي دي إف 15» بشكل طبيعي قبل الحمل، يعانين من درجات ضعيفة من الغثيان أو القيء أو لا يعانين من أي من هذه الأعراض على الإطلاق.

وقال البروفسور ستيفن أورايلي، المدير المشارك لمعهد ويلكوم ميديكل للبحوث الطبية لعلوم الأيض في جامعة كامبريدج، المشارك في إعداد الدراسة، إن «الطفل الذي ينمو في الرحم يُنتج هرمونا بمستويات لم تعتد عليها الأم. وكلما زادت حساسيتها لهذا الهرمون، زادت المشكلات الصحية التي تعانيها».

وأضاف «معرفة هذا الأمر تعطينا فكرة عن كيفية منع حدوث ذلك».

وعانت الباحثة المشاركة في الدراسة مارلينا فيزو من جامعة جنوب كاليفورنيا، والتي حدد فريقها سابقا علاقة جينية بين «جي دي إف 15» والتقيؤ الحملي المفرط، بنفسها من هذه الحالة.
وتقول «عندما كنت حاملا، كنت بالكاد أستطيع التحرك من دون أن أشعر بالغثيان». وتضيف «آمل الآن بعدما فهمنا السبب، أن نكون أقرب إلى تطوير علاجات فعالة».

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