  • Alwasat News
Atwasat

رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر: الهيئة كادت «تغرق في أزمة سيولة»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 ديسمبر 2023, 10:02 مساء
رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر: الهيئة كادت «تغرق في أزمة سيولة»
رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش خلال مؤتمر دولي عن غزة في قصر الإليزيه في باريس في 9 نوفمبر 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

كشفت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش أن الهيئة كادت تغرق في أزمة سيولة بفعل تكاثر النزاعات والحاجات الإنسانية في العالم.

وبعد نمو سريع في الأنشطة في السنوات الأخيرة، اضطرت اللجنة الدولية التي ترأسها سبولياريتش منذ أكثر من سنة، إلى دق ناقوس الخطر هذا العام، طالبة دعمًا من الدولة السويسرية صاحبة المقر الرئيسي، بحسب ما أفادت وكالة «فرانس برس».

 ارتفاع الطلب
وأوضحت سبولياريتش للصحفيين بمناسبة نشر الاستراتيجية المؤسسية الجديدة للمنظمة «ليس تراجع تمويل الجهات المانحة هو الذي تسبّب بأزمة في السيولة بل بالأحرى ارتفاع الطلب لأن النموذج الاقتصادي للجنة يقضي بأن نتجاوب على الفور وقت اندلاع الأزمات».

وقالت: «كدنا نغرق في أزمة سيولة»، الأمر الذي استدعى «وضع خطة استجابة مالية على وجه السرعة»، مع إلغاء وظائف في المؤسسة.

وتعتزم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلغاء حوالي 4 آلاف وظيفة في مكاتبها حول العالم في الفترة 2023-2024 بحيث يصبح عدد موظفيها الإجمالي حوالي 18500 شخص.

وفي ظل توالي الأزمات، دعت رئيسة اللجنة كبرى الدول المانحة، وهي خصوصًا الولايات المتحدة وألمانيا وسويسرا، إلى الحفاظ على مستوى مساهماتها.

وأوضحت أن المنظمة تسعى إلى توسيع قاعدة الدول المانحة، مشيرة إلى تقدُّم ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة في المناقشات مع البرازيل والصين ودول الخليج وكوريا الجنوبية، فضلًا عن بعض البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل كرواتيا وسلوفينيا، التي لم تكن في السابق من المساهمين بانتظام.

-  السراج يبحث مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر دعم النازحين
-  «الصليب الأحمر» تدعم مركز عزل وادي عتبة بمولد كهرباء

وكشفت سبولياريتش عن «وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تعاون» مع الصين.

وفي سبتمبر الماضي، قدمت المنظمة ميزانيتها للعام المقبل التي هي أدنى بنسبة 13% من الميزانية المنقحة للعام 2023.

وفي العام 2024، تنوي المنظمة زيادة النفقات على عملياتها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والسودان وبوركينا فاسو وهايتي، في حين تعتزم خفضها في أفغانستان وسورية وأوكرانيا وجنوب السودان.

 أوكرانيا أكبر ميدان
وقالت الناطقة باسم المنظمة «تبقى أوكرانيا أكبر ميدان عمل للجنة سنة 2024، غير أن البعثة تخفّض مشاريعها، وبرامج المساعدات النقدية المباشرة».
 

مـزيـد من تـقـاريـر بـوابـة الوسـط  ———————

■  تحقيق استقصائي: «الكلبتوقراطية» تنتعش في ليبيا بالفساد والجريمة المنظمة
■  محللون: ضوء أخضر لمبادرة باتيلي من مجلس الأمن.. و«الخماسية» قد تستغرق شهورا 
■  «شروط القادة الليبيين.. ورسالتان» من المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن
■  بعد سنوات من خطفه في ليبيا.. إطلاق رهينة جنوب أفريقي على الحدود بين مالي والجزائر
■  مصدر أمني يؤكد لـ«بوابة الوسط»: عماد بن رجب المحكوم في قضية «الوقود المغشوش» غادر ليبيا
■  هيئة دولية تدق ناقوس الخطر في درنة
■  حبس مسؤولين بمؤسسة النفط و«البريقة» لتوريدهما وقودا غير مطابق للمواصفات
■  «ZARA» تعتذر.. ونشطاء التواصل الاجتماعي: «تبريرات كاذبة»
■  التدمير الذاتي للرسائل الصوتية.. آخر تحديثات «واتساب»
■  ماسك: «البشر سيختفون» لهذا السبب
■ حملة تحت هاشتاج «راكم تنسوا درنة» للتذكير بأن درنة لم تُشف بعد
 

تابع تقارير «بي بي سي» عبر بوابة الوسط  ————

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - إبادة جماعية في غزة

كاريكاتير خيري - إبادة جماعية في غزة
لمعالجة تذبذب التيار.. شركة الكهرباء توفر محطة جاهزة لبنغازي

لمعالجة تذبذب التيار.. شركة الكهرباء توفر محطة جاهزة لبنغازي
الحرب في غزة وثوابت استراتيجية الغرب في المنطقة العربية

الحرب في غزة وثوابت استراتيجية الغرب في المنطقة العربية
الحكم على «مونسانتو» بدفع 857 مليون دولار بسبب «ملوثات أبدية» في منتجاتها

الحكم على «مونسانتو» بدفع 857 مليون دولار بسبب «ملوثات أبدية» في منتجاتها
«رأيت بعيني».. وزيرة خارجية فرنسا: سنفرض عقوبات على بعض المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين

«رأيت بعيني».. وزيرة خارجية فرنسا: سنفرض عقوبات على بعض المستوطنين الإسرائيليين ...
اليوم.. جلسة جديدة لمجلس الأمن في محاولة لتمرير قرار وقف العدوان على غزة

اليوم.. جلسة جديدة لمجلس الأمن في محاولة لتمرير قرار وقف العدوان على غزة
«ريفو 0» تقدم سيارتها «إنرجي» بتصميم مستقبلي

«ريفو 0» تقدم سيارتها «إنرجي» بتصميم مستقبلي
بعد انتقادات حقوقيين لـ«التقاعس».. هيئة دولية تدق ناقوس الخطر في درنة

بعد انتقادات حقوقيين لـ«التقاعس».. هيئة دولية تدق ناقوس الخطر في درنة
باتيلي عن مبادرته: بعض القادة الليبيين يراوحون مكانهم

باتيلي عن مبادرته: بعض القادة الليبيين يراوحون مكانهم
كاريكاتير خيري - اليوم الدولي للمهاجرين

كاريكاتير خيري - اليوم الدولي للمهاجرين
الدبيبة واللافي والكوني وتكالة: دعم مبادرة باتيلي «الخماسية».. ودعوة للتعامل مع الاجتماعات التحضيرية دون شروط

الدبيبة واللافي والكوني وتكالة: دعم مبادرة باتيلي «الخماسية».. ودعوة للتعامل مع ...
مارك زوكربيرغ يبني مخبأ محصنا لحماية عائلته من احتمالات حرب عالمية ثالثة

مارك زوكربيرغ يبني مخبأ محصنا لحماية عائلته من احتمالات حرب عالمية ثالثة
«وصلتم متأخرين».. أول تعليق من كتائب القسام على نفق ادعى الاحتلال اكتشافه في غزة (فيديو)

«وصلتم متأخرين».. أول تعليق من كتائب القسام على نفق ادعى الاحتلال اكتشافه في غزة...
بريطانيا.. اختبار حبوب لمنع الحمل لدى الرجال

بريطانيا.. اختبار حبوب لمنع الحمل لدى الرجال
الحصادي: ما زال العلم يحدث صدمات تزعزع مكانة الإنسان

الحصادي: ما زال العلم يحدث صدمات تزعزع مكانة الإنسان
«هيومن رايتس ووتش»: «إسرائيل» تستخدم التجويع سلاح حرب في غزة

«هيومن رايتس ووتش»: «إسرائيل» تستخدم التجويع سلاح حرب في غزة
حبس رئيس سابق لبعثة ليبيا لدى أوغندا 13 شهرا

حبس رئيس سابق لبعثة ليبيا لدى أوغندا 13 شهرا
«اللواء 444 قتال» يعلن ضبط متهم جديد في جرائم المقابر الجماعية بترهونة

«اللواء 444 قتال» يعلن ضبط متهم جديد في جرائم المقابر الجماعية بترهونة
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
«بريتيش بتروليوم» تعلن تعليق عبور سفنها في البحر الأحمر
«بريتيش بتروليوم» تعلن تعليق عبور سفنها في البحر الأحمر
في إنجاز هو الأول من نوعه.. ألمانيا ستنتج نصف الكهرباء من الطاقات المتجددة
في إنجاز هو الأول من نوعه.. ألمانيا ستنتج نصف الكهرباء من الطاقات...
هجوم إلكتروني يعطل توزيع الوقود في 60% من المحطات في إيران
هجوم إلكتروني يعطل توزيع الوقود في 60% من المحطات في إيران
أسعار النفط ترتفع مع استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر
أسعار النفط ترتفع مع استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر
قناة بنما تسجل عائدات قياسية برغم الجفاف
قناة بنما تسجل عائدات قياسية برغم الجفاف
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أسعار النفط تتراجع وتقترب من أدنى مستوى لها خلال 5 أشهر
أسعار النفط تتراجع وتقترب من أدنى مستوى لها خلال 5 أشهر...
قيود على الدولار في العراق تربك الحياة اليومية
قيود على الدولار في العراق تربك الحياة اليومية...
كيف مكنت «ناقلات الظل» روسيا من الالتفاف على العقوبات الأوروبية؟
كيف مكنت «ناقلات الظل» روسيا من الالتفاف على العقوبات ......
صعود أسعار النفط العالمية.. خام «برنت» بـ76.4 دولار
صعود أسعار النفط العالمية.. خام «برنت» بـ76.4 دولار...
تراجع النفط مع استمرار «عدم اليقين» بشأن تخفيضات إمدادات «أوبك بلس»
تراجع النفط مع استمرار «عدم اليقين» بشأن تخفيضات إمدادات ......
المزيد
رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر: الهيئة كادت «تغرق في أزمة سيولة»
رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر: الهيئة كادت «تغرق في ......
«لوفتهانزا» تطلب 40 طائرة إيرباص و40 طائرة بوينغ بـ9 مليارات دولار
«لوفتهانزا» تطلب 40 طائرة إيرباص و40 طائرة بوينغ بـ9 مليارات......
«ميرسك» تعيد توجيه سفنها عبر الرجاء الصالح لتجنب المرور بالبحر الأحمر
«ميرسك» تعيد توجيه سفنها عبر الرجاء الصالح لتجنب المرور ......
قناة بنما تسجل عائدات قياسية برغم الجفاف
قناة بنما تسجل عائدات قياسية برغم الجفاف...
أسعار النفط ترتفع مع استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر
أسعار النفط ترتفع مع استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر...
المزيد