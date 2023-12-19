رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر: الهيئة كادت «تغرق في أزمة سيولة»

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش أن الهيئة كادت تغرق في أزمة سيولة بفعل تكاثر النزاعات والحاجات الإنسانية في العالم.

وبعد نمو سريع في الأنشطة في السنوات الأخيرة، اضطرت اللجنة الدولية التي ترأسها سبولياريتش منذ أكثر من سنة، إلى دق ناقوس الخطر هذا العام، طالبة دعمًا من الدولة السويسرية صاحبة المقر الرئيسي، بحسب ما أفادت وكالة «فرانس برس».

ارتفاع الطلب

وأوضحت سبولياريتش للصحفيين بمناسبة نشر الاستراتيجية المؤسسية الجديدة للمنظمة «ليس تراجع تمويل الجهات المانحة هو الذي تسبّب بأزمة في السيولة بل بالأحرى ارتفاع الطلب لأن النموذج الاقتصادي للجنة يقضي بأن نتجاوب على الفور وقت اندلاع الأزمات».

وقالت: «كدنا نغرق في أزمة سيولة»، الأمر الذي استدعى «وضع خطة استجابة مالية على وجه السرعة»، مع إلغاء وظائف في المؤسسة.

وتعتزم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلغاء حوالي 4 آلاف وظيفة في مكاتبها حول العالم في الفترة 2023-2024 بحيث يصبح عدد موظفيها الإجمالي حوالي 18500 شخص.

وفي ظل توالي الأزمات، دعت رئيسة اللجنة كبرى الدول المانحة، وهي خصوصًا الولايات المتحدة وألمانيا وسويسرا، إلى الحفاظ على مستوى مساهماتها.

وأوضحت أن المنظمة تسعى إلى توسيع قاعدة الدول المانحة، مشيرة إلى تقدُّم ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة في المناقشات مع البرازيل والصين ودول الخليج وكوريا الجنوبية، فضلًا عن بعض البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل كرواتيا وسلوفينيا، التي لم تكن في السابق من المساهمين بانتظام.

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وكشفت سبولياريتش عن «وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تعاون» مع الصين.

وفي سبتمبر الماضي، قدمت المنظمة ميزانيتها للعام المقبل التي هي أدنى بنسبة 13% من الميزانية المنقحة للعام 2023.

وفي العام 2024، تنوي المنظمة زيادة النفقات على عملياتها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والسودان وبوركينا فاسو وهايتي، في حين تعتزم خفضها في أفغانستان وسورية وأوكرانيا وجنوب السودان.

أوكرانيا أكبر ميدان

وقالت الناطقة باسم المنظمة «تبقى أوكرانيا أكبر ميدان عمل للجنة سنة 2024، غير أن البعثة تخفّض مشاريعها، وبرامج المساعدات النقدية المباشرة».



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