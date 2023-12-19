«جنرال موتورز» توقف بيع «شيفروليه سيلفرادو» و«سييرا»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أصدرت «جنرال موتورز» قرارا بوقف مبيعات الشاحنات كبيرة الحجم من طرازات «شيفروليه سيلفرادو» 2024 و«سييرا» 2024، بسبب عيوب في تركيب أسقف الشاحنة.

وذكر موقع «كار سكوب» أن بعض طرازات «شيفروليه سيلفرادو» و«جي إم سي سييرا» 2024 تعاني من تشققات بالقرب من نتوءات الأسقف. لكن نظرًا لارتفاعها وقربها من القطع، قد يكون من الصعب ملاحظة العلامات المبكرة للتشقق.

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سبب إيقاف البيع

وقالت «جنرال موتورز»: «يمكننا أن نؤكد أن عددًا صغيرًا من سيارات البيك أب شيفروليه سيلفرادو وجي إم سي سييرا ربما جرى تصنيعها بعيب في لوحة السقف. لقد جرى إيقاف البيع حيث يجرى تحديد المركبات المتأثرة وإصلاحها».

وفي حين لم تجرى مشاركة أي تفاصيل أخرى، يبدو أن التشقق قد يؤدي إلى تمزق لوحة السقف، ما يسمح للهواء بالمرور عبر الصفائح المعدنية، ما قد يؤدي إلى تعريض الركاب للخطر، وزيادة المخاوف بشأن مقاومة الشاحنات للطقس، والتأثير على المكونات الإلكترونية الموجودة بالقرب من التشقق.

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يبدو أن الحل سيتطلب من فني «جنرال موتورز» إزالة أي زخرفة داخلية من السقف، ولحام القطع معًا مرة أخرى. سيجرى بعد ذلك إعادة طلاء المنطقة، ووضع مادة مضادة للتآكل على خط التماس لمنعه من الصدأ.





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