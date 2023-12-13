عيوب تصنيع تجبر «فورد» على سحب 18 ألف سيارة في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أعلنت «فورد» سحب أكثر من 18 ألف سيارة من طراز «إف 150» للعام 2022 في الولايات المتحدة بسبب عيوب في الإضاءة عند تشغيل إشارة الانتظار.

وذكر موقع «كار سكوب» أن مصابيح إشارة الانتظار قد تومض أثناء القيادة. وبينما تبدو هذه مشكلة بسيطة، لكن «فورد» أعلنت استدعاء آلاف السيارات من خلال الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة.

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وتوجب معايير الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق أن تكون السيارات مزودة بإضاءة ثابتة عند تشغيل إشارة الانتظار. ومع ذلك، وجد أن بعض نماذج سيارة «إف 150» غير مطابقة لتلك المعايير بسبب عيوب في نظام التشغيل متعلق بإضاءة «إل إي دي».

يمكن أن يؤدي هذا الخطأ إلى وميض مصابيح الانتظار عندما يختار السائق أحد الأوضاع التالية: تشغيل المصباح أو تشغيل المصباح الأمامي أو التلقائي الذي يقوم بتنشيط كل من المصابيح الأمامية وأضواء الانتظار.

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وليست هذه المرة الأولى التي تصدر فيها «فورد» قرارًا باستدعاء آلاف السيارات. وسبق أن قررت استدعاء 19 ألف شاحنة، مصنعة بين مارس العام 2022 ويوليو من العام نفسه.

«فورد» تسحب أكثر من 18 ألف سيارة من طراز «إف 150» للعام 2022 (أرشيفية: الإنترنت)