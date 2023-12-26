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مستوى اللغة الفرنسية المطلوب للمهاجرين يرتفع على مر السنوات في فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 ديسمبر 2023, 03:10 مساء
مستوى اللغة الفرنسية المطلوب للمهاجرين يرتفع على مر السنوات في فرنسا
مهاجرون محاطون بعناصر من الشرطة الفرنسية ينتظرون نقلهم إلى مراكز استقبال في لون بلاج بشمال فرنسا في 30 نوفمبر 2023. (أ ف ب)
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أدى إعلان وزير الداخلية جيرالد دارمانين أمام مجلس الشيوخ في نوفمبر أن «الأشخاص الذين يطالبون بتصريح إقامة طويل المدى عليهم النجاح في امتحان اللغة الفرنسية» إلى توقع تشدد الشروط أمام الأجانب الراغبين في العيش في فرنسا.

ويتبع حتى الآن تقييم الوافدين الجدد بإتقانهم للغة الفرنسية تحت المستوى A1 (المستوى التمهيدي) أن يتبعوا 600 ساعة من التدريب المنصوص عليها في المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج، حسب وكالة «فرانس برس».

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وحضور الفصل هو الشرط الوحيد الذي يجب الالتزام به، لكنه بات يتبعه امتحان خطي وشفوي من الآن فصاعداً، مما جعل التنبؤات بتشديد شروط إتقان اللغة الفرنسية للأجانب الراغبين العيش في فرنسا مع قانون الهجرة المثير للجدل والتي يعتبرها مدرسون مفرطة أساسا، فيما يعرب علي وعثمان عن قلقهما إزاء هذه المسألة.

وتقوم سيلفي بيدرون (65 عاما) وهي مديرة مدرسة متقاعدة بتعليم اللغة الفرنسية طوعا منذ عشر سنوات، وعثمان (18 عاما) الذي وصل من نيجيريا في أكتوبر، أحد تلاميذها.

ويخطو عثمان أولى خطواته بلغة موليير في قاعة في الطابق الأول في مركز اجتماعي في حي شعبي بمدينة تولوز (جنوب غرب)، مع نسيم الشاب الأفغاني البالغ من العمر 23 عاما الموجود في فرنسا منذ العام 2022، وخمسة أشخاص آخرين من أميركا الجنوبية أو العراق.

وتقول آن برابان (53 عاما) وهي مدربة اللغة الفرنسية كلغة أجنبية إن «البعض لديهم أساس جيد في لغة أخرى، ويتعلمون بسرعة. ولكن هذه الحالة لا تنطبق على الجميع».

وقال أرنو إنغران (46 عاما) وهو مدرب آخر للفرنسية كلغة أجنبية «هناك مستويات مختلفة جدا. البعض لم يسمعوا الفرنسية أبدا ولا يجيدون الكتابة حتى بلغتهم الأم هناك أيضا أشخاص يجيدون لغة لكن بأحرف أبجدية أخرى».

مطلب غير منطقي
أما علي فهو جزائري مقيم بشكل غير شرعي في فرنسا منذ أكثر من سنة، ويرى أن تكلم الفرنسية أمر مهم ويتابع دروسا كل أسبوع.

لكن إذا كان يتمكن من إيصال فكرته شفويا بالفرنسية فانه لا يزال يواجه صعوبة في الكتابة. ويقول «الأمر معقد المستوى صعب جدا!» معبرا عن قلقه مما يخبئه قانون الهجرة الجديد الذي أُقرّ هذا الأسبوع للحصول على إقامة.

وأمام مجلس الشيوخ في نوفمبر، أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانين أن «الأشخاص الذين يطالبون بتصريح إقامة طويل المدى على الأراضي الوطنية عليهم ليس فقط تلقي دروس اللغة الفرنسية انما أيضا النجاح في الامتحان»، مضيفا أنه «دون نجاح لا يمكن أن يكون هناك تصريح إقامة».

بحسب أرنو إنغران فان هذا المطلب غير منطقي لأن التدريب الذي يتم تقديمه غير كاف موضحا 600 ساعة لتعلم الفرنسية، أمر مستحيل!.

وهذا المستوى يفترض أن يرتفع أكثر لطالبي تصريح الإقامة الصالح لعشر سنوات وطالبي الحصول على الجنسية.

من سيئ إلى أسوأ
تقول آن برابان «من سيئ إلى أسوأ! ..كلما مرت السنوات كلما تشدد مستوى الفرنسية المطلوب للأجانب، وبخصوص الحصول على الجنسية فانه منذ العام 2020، يجب الحصول على مستوى B1 : معرفة كيفية سرد حدث وفهم مناقشة».

وبحسب تقرير لجمعية «الفرنسية للجميع» نشر في نوفمبر فان هذا الأمر عاقب بشدة الأشخاص الأضعف منددا بمستويات مفرطة وغير ملائمة.

وبات مع قانون الهجرة، يفترض على طالبي الجنسية الحصول على مستوى B2، أي أن يكون لديهم القدرة على فهم نص معقد.

تقول ستيفاني دوي، 58 عاما، رئيسة قسم التدريب في رابطة التعليم إن «اللغة هي إحدى أدوات الاندماج بالتأكيد لكن هناك أيضا الحياة الاجتماعية».

وتم إصدار 316,174 تصريح إقامة أول، بحسب وزارة الداخلية. في العام الماضي، ومن بين 110.080 مرشحا موقعين على عقد الاندماج الجمهوري(CIR) فان 46.5% لا يحملون مستوى شهادة A1 وكان عليهم تحسين لغتهم.

ويجبر القانون الشركات على زيادة التدريب، فإنه على اعتبار أن دورات اللغة الفرنسية وقت عمل فعلي مما يؤدي إلى الإبقاء على الأجر.

وأعرب أرنو إنغران عن أسفه لأن الإمكانات لا تواكب دخول القانون الجديد حيز التنفيذ والذي، بحسب رأيه، «سيخلق المزيد من العمل بدون أوراق ثبوتية وعدم استقرار للأجانب الوافدين إلى فرنسا».
 

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