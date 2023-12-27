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شاهد: المقاومة الفلسطينية تكبد الاحتلال خسائر كبيرة وتفجر آلياته وتدشن صاروخًا جديدًا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 08:21 مساء
شاهد: المقاومة الفلسطينية تكبد الاحتلال خسائر كبيرة وتفجر آلياته وتدشن صاروخًا جديدًا
صورة مثبتة من فيديو للمقاومة الفلسطينية لحظة استهداف جنود الاحتلال. (الإنترنت)
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أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، في بلاغاتٍ عسكريةٍ متتالية، مساء اليوم الأربعاء، عن عملياتٍ نوعيةٍ متعددة والتحاماتٍ مع جنود جيش الاحتلال وآلياته، نجم عنها قنص جنود واستهدافهم بالقذائف المتنوعة وإسقاطهم ما بين قتيلٍ وجريح.

وتضمن إحدى بلاغات القسام العسكرية «تدشين» صاروخٍ جديد من نوع «RPO-A» المضاد للتحصينات، واستهدافها لطائرة مروحية لجيش الاحتلال في منطقة الصفطاوي، في تطورٍ نوعيٍ إضافيٍ للجهود القتالية التي يقدمها مقاتلوا الكتائب.

 قنص جندي إسرائيلي شرق خان يونس
وقالت الكتائب إنّ مقاتليها تمكنوا من قنص جندي إسرائيلي شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، واستهدفوا طائرة مروحية بصاروخ «سام 18» في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة. ولفتت في بلاغٍ عسكريٍ، إلى أنّ مقاتلي القسام استهدفوا قوة صهيونية خاصة تحصنت في منزل في شارع غزة القديم بمنطقة جباليا البلد لأول مرة بصاروخ «RPO-A» المضاد للتحصينات، ما أدى إلى مقتل وإصابة جميع الجنود المتحصنين في المنزل.

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كما قصف مقاتلوا كتائب القسام تحشدات للاحتلال شرق البريج وسط قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل، كما تمكنوا من استهداف 7 آليات إسرائيلية بقذائف «الياسين 105» في محور شارع غزة القديم بمنطقة جباليا البلد، وتوقع عدداً من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.

 استهداف تجمعين لآليات وجنود الاحتلال 
وبحسب بلاغٍ عسكري آخر، فإنّ مقاتلي القسام استهدفوا دبابة وناقلة جند إسرائيليتتين شمال مدينة خان يونس بقذائف «الياسين 105»، كما تمكنوا من استهداف تجمعين لآليات وجنود الاحتلال شمال مدينة خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل. وتمكن مقاتلوا القسام من تدمير ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة «الياسين 105» شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

من جانبها نشرت «سرايا القدس» مشاهد للطائرة الإسرائيلية بدون طيار من طراز «Sky Racing» رقم 523  التي أسقطتها في سماء مدينة غزة. وأكدت أنّ مقاتليها تمكنوا من استهداف 3 آليات عسكرية صهيونية بقذيفتي «RPG» وقذيفة «التاندوم» في محاور التفاح والشيخ رضوان بمدينة غزة.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها استهدفت 4 جرافات عسكرية ودبابة ميركفا شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. واستهدفت «كتائب القسام» دبابة إسرائيلية بقذيفة «الياسين 105» شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

جيش الاحتلال يقر بمقتل 498 بين ضابط وجندي
وأقر جيش الاحتلال صباح اليوم الأربعاء بمقتل 3 عسكريين أحدهم ضابط، في المعارك الجارية شمال قطاع غزة. وفي وقت سابق أعلن الجيش مقتل 5 ضباط وجنود بينهم قائد سرية في لواء ناحال من قوات النخبة.

كما أعلن عن إصابة 43 آخرين بينهم 9 إصابتهم خطيرة، في معارك قطاع غزة خلال الساعات الماضية. ووفق البيانات الأخيرة، يرتفع عدد القتلى المعلن عنهم رسميا في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 170 ضابطا وجنديا سقطوا في العملية البرية في قطاع غزة والتي بدأت في أواخر أكتوبر الماضي. 

 أما العدد الإجمالي منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، فارتفع إلى 498 بين ضابط وجندي.

صاروخٍ جديد من نوع «RPO-A» المضاد للتحصينات. (الإنترنت)
صاروخٍ جديد من نوع «RPO-A» المضاد للتحصينات. (الإنترنت)
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