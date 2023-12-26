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«القسام» تفجر عين نفق مفخخة في قوة إسرائيلية وتدمر آليات للاحتلال في غزة (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 ديسمبر 2023, 04:43 مساء
«القسام» تفجر عين نفق مفخخة في قوة إسرائيلية وتدمر آليات للاحتلال في غزة (شاهد)
لحظة استهداف المقاومة الفلسطينية لدبابة إسرائيلية خلال توغلها في قطاع غزة. (الإنترنت)
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واصلت كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، خوض معارك واشتباكات في إطار التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التوغل بقطاع غزة، ودمرت المزيد من دبابات الاحتلال.

وتمكن مقاتلو القسام من تفجير عين نفق مفخخة في قوة إسرائيلية مكونة من 8 جنود شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة وأوقعوها بين قتيل وجريح. وأعلنت كتائب القسام استهداف ناقلة جند إسرائيلية يعتليها عدد من الجنود شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

استهداف دبابة ميركافا بقذيفة «الياسين 105»
واستهدفت كتائب القسام دبابة ميركافا بقذيفة «الياسين 105» شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. وفي بلاغ سابق، أكدت كتائب القسام استهداف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة «الياسين 105» شرق مخيم البريج.

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بدورها، أعلنت «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي»، أن مقاتيلها يخوضون اشتباكات ضارية بالقذائف المضادة للدروع والأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون مع قوات العدو المتوغلة في محاور التقدم شرق وشمال خان يونس منذ ساعات الصباح.

وأعلنت كتائب «الشهيد أبو علي مصطفى» الجناح العسكري أن وحداتها المدفعية قصف تجمعا لحشودات العدو شرق رفح بقذائف الهاون من العيار الثقيل. وأقر جيش الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، بمقتل ضابط وجندي، خلال المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

خسائر وقتلى جيش الاحتلال
وذكر جيش الاحتلال، أن الرقيب «احتياط» إليشا يهوناتان لوبر (24 عامًا) من مستوطنة يتسهار، مقاتل في الكتيبة 8104 عزبة رام (179)، سقط في معركة جنوب قطاع غزة. والجندي «يهوناتان»، هو منسق عصابات «شبان التلال» الاستيطانية، المعروفة بتطرفها وتنفيذها اعتداءات وجرائم بحق المواطنين في شمال الضفة الغربية، كما أن شقيقه كان قد قتل في عملية إطلاق نار قبل أشهر في بلدة حوارة جنوب نابلس.

كما أعلن جيش الاحتلال، مقتل رقيب أول «احتياط» جوزيف يوسف جيتارتس (25 عامًا) من تل أبيب، وهو جندي مدرع في الكتيبة 7029 تشكيل رام (179)، مشيرًا إلى أنه سقط أمس في معركة جنوب قطاع غزة.

وبذلك، يرتفع عدد الجنود والضباط الإسرائيليين المعلن عن مقتلهم رسميا بعمليات المقاومة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر إلى 471 قتيلا، بينهم 158 قتيلا منذ بدء العملية البرية.

وذكرت قناة «كان» العبرية أن جنديًا إسرائيليًا قتل وأصيب 10 آخرون بعد إصابتهم بفطريات خطيرة، يرجح أنها موجودة في تربة غزة، سببها مياه الصرف الصحي الملوّثة، وهي مقاومة للعلاج، حيث فشلت جميع محاولات العلاج.

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