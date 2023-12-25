«إعدامات جماعية ومسح أحياء بالكامل».. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 20.674 شهيدا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 20.674 شهيد، و54.536 إصابة، أغلبهم من النساء والأطفال.

وقال القدرة في مؤتمر صحفي اليوم، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي زادت من عدوانها بأشكال متعددة، ما بين إعدامات جماعية ومجازر وإبادة ومسح أحياء سكنية بالكامل وبمن فيها، وحرمان من الخدمات الصحية وانعدام المقومات الإنسانية للنازحين.

وتابع أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 25 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية بحق عوائل بكاملها راح ضحيتها 250 شهيدا و500 إصابة.

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ولفت إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 311 كادر صحي وتدمير 102 سيارة إسعاف، واستهداف 141 مؤسسة صحية وخروج 23 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي مازال يعتقل 99 كادرا صحيا على رأسهم مدراء مستشفيات شمال غزة د.محمد أبو سلمية ود.أحمد الكحلوت ود.أحمد مهنا.



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