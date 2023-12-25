وزير خارجية مصر الأسبق: إسرائيل مترنحة هذه الأيام ولا تريد التصعيد مع الجانب المصري

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير خارجية مصر الأسبق محمد العرابي أن «قيادة إسرائيل تعاني منذ 7 أكتوبر الماضي قدرا كبيرا من الاضطراب، وتصدر منها تصريحات لا تتسق مع الواقع - جزء منها للاستهلاك المحلي - فالقدرات العسكرية الإسرائيلية لا تستطيع فتح جبهات جديدة في المرحلة الحالية تحت أي ظرف».

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» نقلت عنه «آر تي» توقع العرابي ألا يحدث مساس أو احتكاك أو تصعيد مع الجانب المصري تحت أي ظرف فهي تثمن معاهدة السلام وهدوء خط الحدود ما بين البلدين على مدار سنوات مضت، مردفا ذلك بموقف مصر الصارم من التصريحات الخاصة بالتهجير القسري لسيناء، والتي قوبلت بموقف مصري صارم وقاطع حظى بتأييد فلسطيني ودولي.

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وبين أن «القوات متعددة الجنسيات موجودة في سيناء لمراقبة أي انتهاكات من أي طرف».

ادعاء بمحاولة احتلال محور فيلادلفيا

وأردف وزير الخارجية الأسبق «من الناحية السياسية، إسرائيل لا تستطيع خسارة قوة السلام المصري أو التضحية بها، وهي في أضعف حالاتها تلك الأيام رغم كل الدعم الأميركي والغربي»، مضيفا: «الإعلام الإسرائيلي مستعد لإطلاق قنابل اختبار لكنها في النهاية لا تمثل الواقع.. موقف مصر واضح، والموضوع ليس بالسهولة التي يتخيلها البعض حول إمكان إحياء أي قدر من التوتر على الحدود، فالجانب الإسرائيلي لا يقوى على ذلك خاصة في تلك الأيام التي تقع فيها المنطقة تحت المجهر».

هذا ونفت وسائل إعلام مصرية نقلا عن مصادر مطلعة، أنباء أوردها إعلام إسرائيلي حول بدء الدبابات الإسرائيلية عملية برية لاحتلال محور فيلادلفيا على حدود قطاع غزة مع مصر.

ويمتد محور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة، والتي تبلغ حوالي 14 كيلومترا.

ونصت معاهدة السلام التي وقّعتها مصر مع إسرائيل العام 1979، والتي تعرف إعلاميا بمعاهدة «كامب ديفيد»، على إنشاء منطقة عازلة بطول الحدود أو ما عرف بمحور فيلادلفيا.