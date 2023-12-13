الباعور: ليبيا ترفض بشكل قاطع التهجير القسري للفلسطينيين

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الطاهر الباعور، رفض ليبيا بشكل قاطع التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم.

جاء ذلك في كلمة خلال لقاء لعدد من وزراء الخارجية العرب، عُقد على هامش قمة مجلس حقوق الإنسان في جنيف بدعوة من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.

وتناول اللقاء الحشد العربي والإسلامي لإظهار انتهاك سلطة الاحتلال لكل المواثيق والاستمرار في قتل الفلسطينيين، بحسب وكالة الأنباء الليبية «وال».

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وقال الباعور إن النظام العالمي فشل فشلاً ذريعًا في إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة، متابعًا: «نحن في مقر الأمم المتحدة ومدينة جنيف التي خرجت منها كل القوانين والمعاهدات ونري سلطة احتلال تنتهك هذه المواثيق».

وأردف: «لسنا هنا في مجال للمزيد من الإدانة والشجب، اليوم علينا أن نرفع أصواتنا ونقول كفي لهذا العدوان»، موجهًا رسالة لـ« أحرار العالم كافة» للضغط على حكوماتهم من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.