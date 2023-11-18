السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية يشددان على رفضهما القاطع لـ«التهجير القسري» للفلسطينيين في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لايين رفضهما القاطع لتهجير الفلسطينيين خلال لقائهما في القاهرة، اليوم السبت، على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت فون دير لايين على منصة «إكس»، «ناقشت الأزمة الإنسانية المستمرّة في غزة مع الرئيس السيسي، وشكرت لمصر دورها في توفير وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين الضعفاء»، وأضافت أنها تعارض «التهجير القسري».

الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن اللقاء ركز على مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث أكد السيسي موقف مصر بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية هائلة،

وشدد السيسي على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته وتنفيذ قراري مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن، مستعرضًا الجهود التي تقوم بها مصر في ذلك السياق إلى جانب استقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب.

ومن جانبها عرضت رئيسة المفوضية الأوروبية تقييمها لتطورات الأوضاع في غزة، وأكدت تقدير الاتحاد الأوروبي البالغ للدور الجوهري الذي تقوم به مصر في هذا الصدد.

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كما شدد الرئيس المصري خلال اللقاء على «رفض بلاده القاطع لتهجير الفلسطينيين، سواء بالنزوح داخلياً أو بالتهجير خارج أراضيهم لاسيما إلى الأراضي المصرية في سيناء»، وهو ما اتفقت معه رئيسة المفوضية الأوروبية مؤكدة الموقف الأوروبي برفض التهجير، وأكد الجانبان أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة.

المساعدات الدولية تتكدس في غزة

وذكر الناطق باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تطرق أيضاً إلى سبل تعزيز علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، في ضوء ما يجمع الطرفين من روابط وثيقة، وتم الاتفاق على مواصلة العمل لتعزيز هذه العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات.

ومن المقرر أن تصل رئيسة المفوضية إلى مطار العريش، وستتوجّه إلى معبر رفح لتتفقّد المساعدات الإنسانية وتزور الجرحى الفلسطينيين في المستشفيات في المنطقة الواقعة في شرق مصر. وتتكدّس المساعدات الدولية في هذا المطار منذ أسابيع، قبل أن يتم نقلها إلى معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة. وقالت فون دير لايين «نعمل على شراكة استراتيجية من أجل تعزيز علاقاتنا».

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لايين خلال لقائهما في القاهرة، 18 نوفمبر 2023. (الإنترنت)