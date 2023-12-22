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لوموند: وثيقة سرية تتحدث عن خطة سعودية - فرنسية لنقل قادة حماس إلى الجزائر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 ديسمبر 2023, 04:04 مساء
لوموند: وثيقة سرية تتحدث عن خطة سعودية - فرنسية لنقل قادة حماس إلى الجزائر
رئيس المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة يحيى السنوار. (الإنترنت)
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كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية عن وثيقة سرية سعودية فرنسية، تتضمن «خطة لإنهاء الحرب في غزة»، من خلال نقل قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس العسكريين والأمنيين إلى الجزائر.

وحددت الخطة «الخطوط العريضة للخروج من الأزمة»، وفق الصحيفة الفرنسية، التي أشارت إلى إعداد نصها في أعقاب اجتماع عقد في 19 نوفمبر في الرياض، مع مسؤولة قسم شمال إفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية آن غريو، وجرى إرساله بعد ذلك إلى وزارة الخارجية الفرنسية.

وأوضحت الوثيقة أن الخطة تتضمن إجلاء قادة حماس إلى الجزائر، فيما ركزت الصيغة على قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة «حماس»، محمد ضيف، وربما أيضاً، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، يحيى السنوار.

ولفتت الصحيفة إلى أن الفكرة ليست بجديدة، إذ تشبه إجلاء الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات، والفدائيين الفلسطينيين بالقارب عام 1982 من العاصمة اللبنانية بيروت، عندما كان جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصرها آنذاك، وبداخلها عناصر المقاومة الفلسطينية، فيما احتشد رئيس منظمة تحرير فلسطين وقواته في أثينا بعد إجلائهم، برفقة البحرية الفرنسية، قبل أن يستقروا في تونس.

نشر قوات عربية في غزة
وشملت الخطة السعودية - الفرنسية وفقا للتقرير نشر قوات حفظ سلام عربية في غزة، اعتمادا على تفويض من الأمم المتحدة وإنشاء «مجلس انتقالي مشترك»، يضم الأطراف الرئيسية في غزة والتي تشمل كل من حماس والجهاد وحركة فتح، يكون المجلس مسؤولا عن إدارة القطاع على مدار أربع سنوات، ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

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ويعيش قطاع غزة المحاصر، عدوانا إسرائيليا شاملا منذ السابع من أكتوبر الماضي، خلف أكثر من 20 ألف شهيد و53 ألف مصاب أغلبهم من النساء والأطفال، والذي يتواكب مع خذلان عالمي وعدم قدرة على الضغط على الاحتلال لوقف عدوانه، فيما اجتمعت جامعة الدول العربية مرة واحدة يوم 11 نوفمبر، وذلك خلال 77 يوما من الحرب، لم يفض اجتماعها إلى أي نتائج ملموسة لإنهاء العدوان، أو حتى القدرة على إيصال المساعدات للقطاع المحاصر، الذي تهدد سكانه مجاعة شاملة لـ2.2 مليون نسمة، وفق الأمم المتحدة.
 

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