  • Alwasat News
Atwasat

صحيفة «إسرائيلية»: حماس تصر على الإفراج عن 3 قادة بينهم عبد الله ومروان البرغوثي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 ديسمبر 2023, 10:06 صباحا
صحيفة «إسرائيلية»: حماس تصر على الإفراج عن 3 قادة بينهم عبد الله ومروان البرغوثي
أحمد سعدات ومروان البرغوثي وعبد الله البرغوثي. (صفا)
alwasat radio

قالت صحيفة «إسرائيلية»، الخميس، إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تصر على أن تشمل صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين المقبلة الإفراج عن 3 قادة فلسطينيين بارزين من داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن أولئك الثلاثة؛ هم: عضو اللجنة المركزية بحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) مروان البرغوثي، وأمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، والقيادي في حركة حماس عبد الله البرغوثي، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

«تغيير وجه السلطة الفلسطينية»
وذكرت الأناضول أن استطلاعات الرأي العام الفلسطينية تشير إلى أن مروان البرغوثي (64 عاما) -المعتقل منذ 2002 ومحكوم بالسجن 5 مؤبدات و40 عاما- هو الأكثر شعبية بين قادة فتح لرئاسة السلطة الفلسطينية بعد الرئيس محمود عباس، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

- فيديو «لا تتركونا نشيخ».. حماس تتفوق في الحرب «النفسية»
- عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة لحكومة الاحتلال: «لا نتلقى سوى الجثث»

كما عدَّت يديعوت أحرنوت أن الإفراج عن مروان البرغوثي «قادر على تغيير وجه السلطة الفلسطينية».

وعلى الرغم من اعتقال البرغوثي والحكم عليه، فإنه كان له حضور بارز للمشهد الفلسطيني من خلف جدران السجن، إذ كان هو من أعدّ صيغة اتفاق الفصائل الفلسطينية في 2003 لوقف العمليات العسكرية لثلاثة شهور، مقابل وقف الاحتلال عمليات الاغتيال والاقتحامات التي ينفذها، وكانت هذه الخطوة بداية لحضوره المتواصل من داخل سجنه.

أما أحمد سعدات فقد اعتقله الاحتلال في ديسمبر 2008، وحكم عليه بالسجن 30 عاما بتهمة الضلوع في عملية قتل الوزير الإسرائيلي الأسبق رحبعام زئيفي في 2001.

ويقضي القيادي بحماس عبد الله البرغوثي حاليا حكما بالسجن 67 مرة مدى الحياة، وهو حكم غير مسبوق في تاريخ المحاكم الإسرائيلية، ويتهمه الاحتلال بصناعة عبوات ناسفة «أدت إلى مقتل 66 إسرائيليا وإصابة 500 آخرين».

وكانت «إسرائيل» رفضت أن يكون القادة الثلاثة ضمن صفقة التبادل «وفاء الأحرار» في 2011 التي شملت تبادل الجندي جلعاد شاليط بأكثر من 1000 أسير فلسطيني.

مباحثات لوقف العدوان والحرب تمهيدا لصفقة تبادل أسرى
وأشارت الأناضول إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم تعلّق على تقرير صحيفة يديعوت أحرونوت هذا، المتعلق بإصرار حماس للإفراج عن الأسماء الثلاثة.

والأربعاء، قالت حركة حماس، إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة على رأس وفد من قيادة الحركة، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر في الحركة أن المناقشات في القاهرة ستتناول وقف العدوان والحرب تمهيدا لصفقة تبادل أسرى، وإنهاء الحصار على غزة، وإدخال المساعدات، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مقاتلون من لواء غولاني «الإسرائيلي» يحتفلون بالانسحاب من غزة

مقاتلون من لواء غولاني «الإسرائيلي» يحتفلون بالانسحاب من غزة
الأمم المتحدة: وفاة امرأة كل ساعتين أثناء الولادة في أفغانستان

الأمم المتحدة: وفاة امرأة كل ساعتين أثناء الولادة في أفغانستان
«في سجون القذافي» تجربة إنسانية للكاتب «على العكرمي»

«في سجون القذافي» تجربة إنسانية للكاتب «على العكرمي»
قصة لإبراهيم الكوني تفوز بجائزة «آرابليت» لعام 2023

قصة لإبراهيم الكوني تفوز بجائزة «آرابليت» لعام 2023
إغلاق نفق المانش «حتى إشعار آخر» لهذا السبب

إغلاق نفق المانش «حتى إشعار آخر» لهذا السبب
بالأرقام.. برنامج «ملعب الوسط» يكشف خبايا مباراة «الديربي» بين النصر والأهلي بنغازي بـ«دورينا»

بالأرقام.. برنامج «ملعب الوسط» يكشف خبايا مباراة «الديربي» بين النصر والأهلي ...
هيومن رايتس ووتش: «ميتا» تقمع الأصوات الداعمة للفلسطينيين

هيومن رايتس ووتش: «ميتا» تقمع الأصوات الداعمة للفلسطينيين
التعادل الإيجابي يحسم مباراة البشائر والملعب الليبي في «دورينا»

التعادل الإيجابي يحسم مباراة البشائر والملعب الليبي في «دورينا»
«ميكروسوفت» تكشف كيف اخترق قراصنة حساب 750 مليون شخص

«ميكروسوفت» تكشف كيف اخترق قراصنة حساب 750 مليون شخص
رابطة الدوري الإنجليزي تجدّد رفضها لدوري السوبر الأوروبي

رابطة الدوري الإنجليزي تجدّد رفضها لدوري السوبر الأوروبي
الليلة.. «في التسعين» يناقش تأثير التدخل الحكومي على تراجع الكرة الليبية

الليلة.. «في التسعين» يناقش تأثير التدخل الحكومي على تراجع الكرة الليبية
المنتخب الوطني يحافظ على ترتيبه في تصنيف «فيفا» لمنتخبات العالم

المنتخب الوطني يحافظ على ترتيبه في تصنيف «فيفا» لمنتخبات العالم
كاريكاتير خيري - مبادرة باتيلي

كاريكاتير خيري - مبادرة باتيلي
صدارة الأهلي طرابلس للمجموعة الثانية من «دورينا» تحت التهديد.. والأخضر يطارد النصر

صدارة الأهلي طرابلس للمجموعة الثانية من «دورينا» تحت التهديد.. والأخضر يطارد ...
خطة جديدة لإطلاق مسابقة أوروبية جديدة بمشاركة 64 ناديا

خطة جديدة لإطلاق مسابقة أوروبية جديدة بمشاركة 64 ناديا
خاص لـ«الوسط».. ليبيا تتقدم بدعوى ضد «إسرائيل» في محكمة العدل الدولية

خاص لـ«الوسط».. ليبيا تتقدم بدعوى ضد «إسرائيل» في محكمة العدل الدولية
المفوضية السامية لحقوق الإنسان: مقتل ما لا يقل عن 11 فلسطينيا أعزل أمام أفراد أسرهم

المفوضية السامية لحقوق الإنسان: مقتل ما لا يقل عن 11 فلسطينيا أعزل أمام أفراد ...
فريق طبي مصري يجري 11 جراحة قلب مفتوح للأطفال في بنغازي

فريق طبي مصري يجري 11 جراحة قلب مفتوح للأطفال في بنغازي
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الانفصاليون الطوارق يعلنون فرض حصار على محاور الطرق الرئيسية في شمال مالي
الانفصاليون الطوارق يعلنون فرض حصار على محاور الطرق الرئيسية في ...
أكثر من 20 صاروخا استهدفت «تل أبيب» الكبرى على دفعتين
أكثر من 20 صاروخا استهدفت «تل أبيب» الكبرى على دفعتين
حماس: محاولات القضاء على الحركة «محكوم عليه بالفشل»
حماس: محاولات القضاء على الحركة «محكوم عليه بالفشل»
الأمم المتحدة تصف الحرب في السودان بـ«أكبر أزمة نزوح في العالم»
الأمم المتحدة تصف الحرب في السودان بـ«أكبر أزمة نزوح في العالم»
بعد التأجيل ثلاث مرات.. مجلس الأمن يصوت الجمعة على مشروع قرار بشأن غزة
بعد التأجيل ثلاث مرات.. مجلس الأمن يصوت الجمعة على مشروع قرار ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مجلس الأمن ينهي مهام بعثة الأمم المتحدة في السودان
مجلس الأمن ينهي مهام بعثة الأمم المتحدة في السودان...
استشهاد 3 صحفيين فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة
استشهاد 3 صحفيين فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة...
الاحتلال يقتل 100 فلسطيني في جباليا بقنبلة أميركية خارقة للتحصينات
الاحتلال يقتل 100 فلسطيني في جباليا بقنبلة أميركية خارقة ......
«شاهد»: القسام تقتل 40 جنديًا إسرائيليا وتدمر 44 آلية للاحتلال في يومين
«شاهد»: القسام تقتل 40 جنديًا إسرائيليا وتدمر 44 آلية ......
مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: استئناف القتال في غزة كارثي
مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: استئناف القتال في غزة ......
المزيد
77 يوما من العدوان.. عداد الموت لا يتوقف في قطاع غزة مع استمرار المجازر «الإسرائيلية»
77 يوما من العدوان.. عداد الموت لا يتوقف في قطاع غزة مع ......
صحيفة «إسرائيلية»: حماس تصر على الإفراج عن 3 قادة بينهم عبد الله ومروان البرغوثي
صحيفة «إسرائيلية»: حماس تصر على الإفراج عن 3 قادة بينهم عبد ......
حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة تتخطى 20 ألف شهيد
حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة تتخطى 20 ألف شهيد...
بعد التأجيل ثلاث مرات.. مجلس الأمن يصوت الجمعة على مشروع قرار بشأن غزة
بعد التأجيل ثلاث مرات.. مجلس الأمن يصوت الجمعة على مشروع ......
الأمم المتحدة تصف الحرب في السودان بـ«أكبر أزمة نزوح في العالم»
الأمم المتحدة تصف الحرب في السودان بـ«أكبر أزمة نزوح في ......
المزيد