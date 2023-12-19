عشرات الشهداء في قصف «إسرائيلي» على مربع سكني في مخيم جباليا

القاهرة - بوابة الوسط

استُشهد عشرات الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية وطبية، بأن العشرات استُشهدوا، وأصيب آخرون، بعد قصف طائرات الاحتلال مربعًا سكنيًا في مخيم جباليا، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

كما استُشهد 4 فلسطينيين من الجرحى داخل مستشفى الأهلي العربي «المعمداني» في مدينة غزة، جراء عدم تلقيهم الأدوية والرعاية الطبية بسبب اقتحام الجيش المستشفى لليوم الثاني على التوالي.

واعتقل جيش الاحتلال 150 فلسطينيًا من داخل المستشفى، وهم مرافقو المرضى، وأخرج المصابين الجرحى إلى ساحة المستشفى في ظل البرد القارس، واحتجز الطاقم الطبي واعتقل اثنين من الأطباء ومنع وصول الجرحى وسيارات الإسعاف إلى المستشفى، فيما تتواجد الدبابات والآليات في ميدان فلسطين القريب من المستشفى.

26 شهيدا داخل مستشفى الشفاء

كذلك استُشهد 5 فلسطينيين في مستشفى الشفاء في مدينة غزة، بينهم مسنة وطفل برصاص مسيرات إسرائيلية.

واستُشهد داخل المستشفى خلال الأيام الماضية، 26 فلسطينيا بعد قصف الطابق الثالث من مبنى الجراحات التخصصي داخل المستشفى، وقصف الجسر الواصل بين المبنى وقسم الطوارئ، ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين داخل المبنى التخصصي و4 على الجسر، و9 داخل المستشفى جراء قصف الدبابات.

واستُشهد 4 مواطنين عند البوابة الرئيسية المؤدية إلى شارع الوحدة، كما استُشهد مواطن أمام مبنى الإدارة، واستُشهد مواطنان داخل مركبة أمام بوابة الأمن الرئيسة للمستشفى.

وأفادت «وفا» بأن الدبابات والآليات وناقلات الجند العسكرية تتمركز في منطقة مربع السرايا وتجوب المنطقة الجنوبية وصولا إلى شارع الـ33، وتتمركز عند مفترق الطيران من الجهة الجنوبية، ومن الجهة الشمالية عند مفترق مبنى العلاج في الخارج، وتفصل الأحياء الشرقية عن الغربية من مدينة غزة، وسط قصف مدفعي وصاروخي وإطلاق نار من المسيرات.

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وفي رفح، أفادت مصادر صحية ومحلية باستشهاد 25 مواطنا على الأقل، بينهم الصحفي عادل زعرب، وعدد من الأطفال والنساء، في قصف استهدف ثلاثة منازل، كما استُشهد وأصيب عدد آخر، في وقت لاحق، في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من رفح.

وتتعرض خان يونس والمحافظة الوسطى لعمليات قصف بالمدفعية وغارات من الطائرات الحربية.

ويستمر العدوان الصهيوني على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي والذي خلف نحو 20 ألف شهيد و53 ألف مصاب، أغلبهم من النساء والأطفال.





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