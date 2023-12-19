  • Alwasat News
Atwasat

عشرات الشهداء في قصف «إسرائيلي» على مربع سكني في مخيم جباليا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 ديسمبر 2023, 04:04 مساء
عشرات الشهداء في قصف «إسرائيلي» على مربع سكني في مخيم جباليا
وداع شهداء مجازر الاحتلال في رفح. (صفا)
alwasat radio

استُشهد عشرات الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية وطبية، بأن العشرات استُشهدوا، وأصيب آخرون، بعد قصف طائرات الاحتلال مربعًا سكنيًا في مخيم جباليا، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

كما استُشهد 4 فلسطينيين من الجرحى داخل مستشفى الأهلي العربي «المعمداني» في مدينة غزة، جراء عدم تلقيهم الأدوية والرعاية الطبية بسبب اقتحام الجيش المستشفى لليوم الثاني على التوالي.

واعتقل جيش الاحتلال 150 فلسطينيًا من داخل المستشفى، وهم مرافقو المرضى، وأخرج المصابين الجرحى إلى ساحة المستشفى في ظل البرد القارس، واحتجز الطاقم الطبي واعتقل اثنين من الأطباء ومنع وصول الجرحى وسيارات الإسعاف إلى المستشفى، فيما تتواجد الدبابات والآليات في ميدان فلسطين القريب من المستشفى.

26 شهيدا داخل مستشفى الشفاء
كذلك استُشهد 5 فلسطينيين في مستشفى الشفاء في مدينة غزة، بينهم مسنة وطفل برصاص مسيرات إسرائيلية.

واستُشهد داخل المستشفى خلال الأيام الماضية، 26 فلسطينيا بعد قصف الطابق الثالث من مبنى الجراحات التخصصي داخل المستشفى، وقصف الجسر الواصل بين المبنى وقسم الطوارئ، ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين داخل المبنى التخصصي و4 على الجسر، و9 داخل المستشفى جراء قصف الدبابات.

واستُشهد 4 مواطنين عند البوابة الرئيسية المؤدية إلى شارع الوحدة، كما استُشهد مواطن أمام مبنى الإدارة، واستُشهد مواطنان داخل مركبة أمام بوابة الأمن الرئيسة للمستشفى.

وأفادت «وفا» بأن الدبابات والآليات وناقلات الجند العسكرية تتمركز في منطقة مربع السرايا وتجوب المنطقة الجنوبية وصولا إلى شارع الـ33، وتتمركز عند مفترق الطيران من الجهة الجنوبية، ومن الجهة الشمالية عند مفترق مبنى العلاج في الخارج، وتفصل الأحياء الشرقية عن الغربية من مدينة غزة، وسط قصف مدفعي وصاروخي وإطلاق نار من المسيرات.

- «الصحة الفلسطينية»: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 19667 شهيدا

وفي رفح، أفادت مصادر صحية ومحلية باستشهاد 25 مواطنا على الأقل، بينهم الصحفي عادل زعرب، وعدد من الأطفال والنساء، في قصف استهدف ثلاثة منازل، كما استُشهد وأصيب عدد آخر، في وقت لاحق، في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من رفح.

وتتعرض خان يونس والمحافظة الوسطى لعمليات قصف بالمدفعية وغارات من الطائرات الحربية.

ويستمر العدوان الصهيوني على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي والذي خلف نحو 20 ألف شهيد و53 ألف مصاب، أغلبهم من النساء والأطفال.


 

مـزيـد من تـقـاريـر بـوابـة الوسـط  ———————

■  تحقيق استقصائي: «الكلبتوقراطية» تنتعش في ليبيا بالفساد والجريمة المنظمة
■  محللون: ضوء أخضر لمبادرة باتيلي من مجلس الأمن.. و«الخماسية» قد تستغرق شهورا 
■  «شروط القادة الليبيين.. ورسالتان» من المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن
■  بعد سنوات من خطفه في ليبيا.. إطلاق رهينة جنوب أفريقي على الحدود بين مالي والجزائر
■  مصدر أمني يؤكد لـ«بوابة الوسط»: عماد بن رجب المحكوم في قضية «الوقود المغشوش» غادر ليبيا
■  هيئة دولية تدق ناقوس الخطر في درنة
■  حبس مسؤولين بمؤسسة النفط و«البريقة» لتوريدهما وقودا غير مطابق للمواصفات
■  «ZARA» تعتذر.. ونشطاء التواصل الاجتماعي: «تبريرات كاذبة»
■  التدمير الذاتي للرسائل الصوتية.. آخر تحديثات «واتساب»
■  ماسك: «البشر سيختفون» لهذا السبب
■ حملة تحت هاشتاج «راكم تنسوا درنة» للتذكير بأن درنة لم تُشف بعد
 

تابع تقارير «بي بي سي» عبر بوابة الوسط  ————

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - إبادة جماعية في غزة

كاريكاتير خيري - إبادة جماعية في غزة
لمعالجة تذبذب التيار.. شركة الكهرباء توفر محطة جاهزة لبنغازي

لمعالجة تذبذب التيار.. شركة الكهرباء توفر محطة جاهزة لبنغازي
الحرب في غزة وثوابت استراتيجية الغرب في المنطقة العربية

الحرب في غزة وثوابت استراتيجية الغرب في المنطقة العربية
الحكم على «مونسانتو» بدفع 857 مليون دولار بسبب «ملوثات أبدية» في منتجاتها

الحكم على «مونسانتو» بدفع 857 مليون دولار بسبب «ملوثات أبدية» في منتجاتها
«رأيت بعيني».. وزيرة خارجية فرنسا: سنفرض عقوبات على بعض المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين

«رأيت بعيني».. وزيرة خارجية فرنسا: سنفرض عقوبات على بعض المستوطنين الإسرائيليين ...
اليوم.. جلسة جديدة لمجلس الأمن في محاولة لتمرير قرار وقف العدوان على غزة

اليوم.. جلسة جديدة لمجلس الأمن في محاولة لتمرير قرار وقف العدوان على غزة
«ريفو 0» تقدم سيارتها «إنرجي» بتصميم مستقبلي

«ريفو 0» تقدم سيارتها «إنرجي» بتصميم مستقبلي
بعد انتقادات حقوقيين لـ«التقاعس».. هيئة دولية تدق ناقوس الخطر في درنة

بعد انتقادات حقوقيين لـ«التقاعس».. هيئة دولية تدق ناقوس الخطر في درنة
باتيلي عن مبادرته: بعض القادة الليبيين يراوحون مكانهم

باتيلي عن مبادرته: بعض القادة الليبيين يراوحون مكانهم
كاريكاتير خيري - اليوم الدولي للمهاجرين

كاريكاتير خيري - اليوم الدولي للمهاجرين
الدبيبة واللافي والكوني وتكالة: دعم مبادرة باتيلي «الخماسية».. ودعوة للتعامل مع الاجتماعات التحضيرية دون شروط

الدبيبة واللافي والكوني وتكالة: دعم مبادرة باتيلي «الخماسية».. ودعوة للتعامل مع ...
مارك زوكربيرغ يبني مخبأ محصنا لحماية عائلته من احتمالات حرب عالمية ثالثة

مارك زوكربيرغ يبني مخبأ محصنا لحماية عائلته من احتمالات حرب عالمية ثالثة
«وصلتم متأخرين».. أول تعليق من كتائب القسام على نفق ادعى الاحتلال اكتشافه في غزة (فيديو)

«وصلتم متأخرين».. أول تعليق من كتائب القسام على نفق ادعى الاحتلال اكتشافه في غزة...
بريطانيا.. اختبار حبوب لمنع الحمل لدى الرجال

بريطانيا.. اختبار حبوب لمنع الحمل لدى الرجال
الحصادي: ما زال العلم يحدث صدمات تزعزع مكانة الإنسان

الحصادي: ما زال العلم يحدث صدمات تزعزع مكانة الإنسان
«هيومن رايتس ووتش»: «إسرائيل» تستخدم التجويع سلاح حرب في غزة

«هيومن رايتس ووتش»: «إسرائيل» تستخدم التجويع سلاح حرب في غزة
«اللواء 444 قتال» يعلن ضبط متهم جديد في جرائم المقابر الجماعية بترهونة

«اللواء 444 قتال» يعلن ضبط متهم جديد في جرائم المقابر الجماعية بترهونة
الدبيبة يوجه ببدء تنفيذ منظومة الجوازات والبطاقات الإلكترونية

الدبيبة يوجه ببدء تنفيذ منظومة الجوازات والبطاقات الإلكترونية
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
جيش الاحتلال يعلن مقتل اثنين من جنوده في غزة
جيش الاحتلال يعلن مقتل اثنين من جنوده في غزة
أول تعليق من الحوثيين على تشكيل واشنطن قوة دولية في البحر الأحمر
أول تعليق من الحوثيين على تشكيل واشنطن قوة دولية في البحر الأحمر
اليوم.. جلسة جديدة لمجلس الأمن في محاولة لتمرير قرار وقف العدوان على غزة
اليوم.. جلسة جديدة لمجلس الأمن في محاولة لتمرير قرار وقف العدوان ...
مسؤول حوثي: المياه المحاذية لليمن آمنة لجميع السفن باستثناء «الإسرائيلية» والمتجهة إلى «الكيان»
مسؤول حوثي: المياه المحاذية لليمن آمنة لجميع السفن باستثناء ...
بالفيديو.. «القسام» تطلق رشقة صواريخ «إهداء لأرواح شهداء الضفة الغربية» وصفارات الإنذار تدوي في تل أبيب
بالفيديو.. «القسام» تطلق رشقة صواريخ «إهداء لأرواح شهداء الضفة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مجلس الأمن ينهي مهام بعثة الأمم المتحدة في السودان
مجلس الأمن ينهي مهام بعثة الأمم المتحدة في السودان...
استشهاد 3 صحفيين فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة
استشهاد 3 صحفيين فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة...
الاحتلال الإسرائيلي يطلق 30 سجينًا فلسطينيًا مقابل الإفراج عن 10 أسرى ضمن الدفعة الخامسة
الاحتلال الإسرائيلي يطلق 30 سجينًا فلسطينيًا مقابل الإفراج ......
الاحتلال يقتل 100 فلسطيني في جباليا بقنبلة أميركية خارقة للتحصينات
الاحتلال يقتل 100 فلسطيني في جباليا بقنبلة أميركية خارقة ......
«شاهد»: القسام تقتل 40 جنديًا إسرائيليا وتدمر 44 آلية للاحتلال في يومين
«شاهد»: القسام تقتل 40 جنديًا إسرائيليا وتدمر 44 آلية ......
المزيد
فيديو «لا تتركونا نشيخ».. حماس تتفوق في الحرب «النفسية»
فيديو «لا تتركونا نشيخ».. حماس تتفوق في الحرب «النفسية»...
عشرات الشهداء في قصف «إسرائيلي» على مربع سكني في مخيم جباليا
عشرات الشهداء في قصف «إسرائيلي» على مربع سكني في مخيم جباليا...
«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 19667 شهيدا
«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي ......
بالفيديو.. «القسام» تطلق رشقة صواريخ «إهداء لأرواح شهداء الضفة الغربية» وصفارات الإنذار تدوي في تل أبيب
بالفيديو.. «القسام» تطلق رشقة صواريخ «إهداء لأرواح شهداء ......
مسؤول حوثي: المياه المحاذية لليمن آمنة لجميع السفن باستثناء «الإسرائيلية» والمتجهة إلى «الكيان»
مسؤول حوثي: المياه المحاذية لليمن آمنة لجميع السفن باستثناء ......
المزيد