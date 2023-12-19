«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 19667 شهيدا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، إلى 19 ألفا و667 شهيدا، و52 ألفا و586 مصابا، أغلبهم من النساء والأطفال.

وأوضحت الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحفي في اليوم الـ74 للعدوان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الساعات الماضية 17 مجزرة مروعة في كافة مناطق قطاع غزة، فيما وصلت للمستشفيات 214 شهيدا و300 إصابة خلال الساعات الماضية ومازال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.

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وشدد على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ إعدامات وإبادة جماعية في شمال غزة، بعد أن قامت بتصفية الخدمات الصحية فيها ودمرت المستشفيات وأخرجتها عن الخدمة.

وتابع أن تصفية الوجود الصحي شمال غزة يهدف إلى تشريد 800 ألف نسمة وحرمان آلاف الجرحى والحوامل والأطفال والمرضى المزمنين من الخدمات الصحية، لكنه قال «نستغرب صمت العالم وهو يرى المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال غزة بعد تصفية الخدمات الصحية أمام سمع العالم وبصره».