تشييع جثمان مصور قناة الجزيرة سامر أبو دقة في خانيونس

القاهرة - بوابة الوسط

شُيع صباح السبت جثمان سامر أبو دقة، مصور قناة الجزيرة الذي استشهد الجمعة إثر قصف إسرائيلي على خان يونس، وأصيب في القصف أيضا مراسل الجزيرة وائل الدحدوح، الذي كان معه لتغطية القصف الصهيوني على مدرسة وسط خان يونس.

وأقيمت صلاة الجنازة على أبو دقة، بحضور جموع من الفلسطينيين ومجموعة من الصحفيين بينهم المراسل وائل الدحدوح، ووري الثرى في مقابر خان يونس، وفق مشاهد نقلتها قناة الجزيرة للجنازة.

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وظل سامر أبو دقة ينزف ست ساعات بسبب عدم قدرة طاقم الإسعاف، على الوصول إليه نظرا للقصف الإسرائيلي، بحسب ما نقلت قناة الجزيرة.

«كنا ننقل الحدث وأصبحنا نحن الحدث والصورة»

وفي روايته قال المراسل وائل الدحدوح «كنت أقوم بتغطية آثار غارة إسرائيلية أنا والمصور سامر أبو دقة وسط خان يونس بعدما أحدثت قتلى وجرحى. كان طاقم الدفاع المدني قد وصل قبلنا، وفي طريق عودتنا قامت مسيرة إسرائيلية بإطلاق صاروخ أصبت بشظاياه في ذراعي اليمنى وفي خاصرتي».

وبعد تشييع الجثمان، قال الدحدوح، «كنا ننقل الحدث وأصبحنا نحن الحدث والصورة»، مضيفا أن «سامر كان منطلقا للعمل قبل القصف مباشرة».

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ71 على التوالي، والذي خلف 19 ألف شهيد و51 ألف مصاب، أغلبهم من النساء والأطفال، فيما لا يتورع جيش الاحتلال من استهداف الصحفيين، إذ استشهد منذ بدء العدوان أكثر من 80.