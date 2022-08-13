حساء الدجاج بالذرة

القاهرة - بوابة الوسط

يعد الحساء من الوجبات المغذية والصحية، التي يمكن تناولها وحدها أو كطبق جانبي.

واليوم نقدم لك طريقة تحضير حساء الدجاج بالذرة، من خلال هذه الوصفة السهلة، فتعرفي إليها معنا وحضريها في مطبخك.

مقادير ومكونات حساء الدجاج بالذرة

صدر دجاج كبير مسلوق ومقطّع إلى قطع صغيرة الحجم.

نصف كأس من الذرة الحب المسلوقة.

كأس ذرة مسلوقة ومطحونة ناعمًا.

ملعقة نشا الذرة.

كأسان من مرقة الدجاج.

مكعّبان من مرقة الدجاج.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

بصل أخضر مفروم ناعمًا.

زيت نباتيّ.