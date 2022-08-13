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حساء الدجاج بالذرة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 أغسطس 2022, 12:23 مساء
حساء الدجاج بالذرة
حساء الدجاج بالذرة (الإنترنت)
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يعد الحساء من الوجبات المغذية والصحية، التي يمكن تناولها وحدها أو كطبق جانبي.

واليوم نقدم لك طريقة تحضير حساء الدجاج بالذرة، من خلال هذه الوصفة السهلة، فتعرفي إليها معنا وحضريها في مطبخك.

مقادير ومكونات حساء الدجاج بالذرة
صدر دجاج كبير مسلوق ومقطّع إلى قطع صغيرة الحجم.
نصف كأس من الذرة الحب المسلوقة.
كأس ذرة مسلوقة ومطحونة ناعمًا.
ملعقة نشا الذرة.
كأسان من مرقة الدجاج.
مكعّبان من مرقة الدجاج.
ملعقة صغيرة من الملح.
ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
بصل أخضر مفروم ناعمًا.
زيت نباتيّ.

خطوات تحضير حساء الدجاج بالذرة
ضعي قطع الدجاج في مقلاة مع القليل من الزيت النباتي، ثم حركيها حتى تتحمر قليلًا.
ضعي مرقة الدّجاج في وعاء على النار، ثم أضيفي الملح والفلفل، ومكعبات مرقة الدجاج، وحركي حتى يذوب الماجي جيّدًا.
أضيفي بعد ذلك مهروس الذّرة وحركيه بشكل مستمر حتى يتجانس ويصل إلى درجة الغليان. أضيفي حبّات الذرة وقطع الدجاج للخليط مع التحريك المستمر.
ضعي النشا مع كمية قليلة جدًا من الماء البارد، وحركيه حتى يذوب، ثم اسكبيه على الخليط مع التحريك المستمر لتزيد كثافة الحساء وتغلي جيّدًا.
ضعي الحساء في طبق التقديم ثم رشي عليها القليل من البصل الأخضر المفروم ناعمًا على الوجه.
قدّمي الحساء مع الخبز المحمّص ساخنة.. وصحتين.

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