مخبوزات العسل الأسود في خطوات بسيطة

نقدم إليك طريقة إعداد مخبوزات العسل الأسود الشهية لتقدميها إلى عائلتك لتستمتعوا بمذاقها الشهي وفوائد العسل المغذية، وذلك وفقا لموقع «سي بي سي سفرة».

المكونات

3 أكواب دقيق

بيضة

فانيليا

رشة ملح

ربع كوب عسل أسود

ربع كوب زيت

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ماء

تزيين الوجه

بيضة

فانيليا

سكر

طريقة التحضير

- اخلطي الدقيق مع الملح والخميرة المعدة مسبقًا بوضعها في نصف كوب ماء مع قليل من السكر وتركها لمدة عشر دقائق حتى ترتفع.

- أضيفي الزيت والعسل والبيضة والفانيليا ثم أضيفي الماء وقلبي حتى تحصلي على عجينة ثم اتركيها لتتخمر.

- شكلي العجينة دوائر واتركيها لترتاح وادهني الوجه بالبيضة حتى تتحمر وتعطي لونًا ذهبيًّا ورشي الفانيليا المخلوطة بالسكر على الوجه، ثم اخبزيها وقدميها ساخنة للفطور مع العسل أو الزبد أو الكراميل.