مخبوزات العسل الأسود في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 أغسطس 2020, 12:25 مساء

نقدم إليك طريقة إعداد مخبوزات العسل الأسود الشهية لتقدميها إلى عائلتك لتستمتعوا بمذاقها الشهي وفوائد العسل المغذية، وذلك وفقا لموقع «سي بي سي سفرة».

المكونات
3 أكواب دقيق
بيضة
فانيليا
رشة ملح
ربع كوب عسل أسود
ربع كوب زيت
ملعقة كبيرة خميرة فورية
ماء
تزيين الوجه
بيضة
فانيليا
سكر

طريقة التحضير
- اخلطي الدقيق مع الملح والخميرة المعدة مسبقًا بوضعها في نصف كوب ماء مع قليل من السكر وتركها لمدة عشر دقائق حتى ترتفع.
- أضيفي الزيت والعسل والبيضة والفانيليا ثم أضيفي الماء وقلبي حتى تحصلي على عجينة ثم اتركيها لتتخمر.
- شكلي العجينة دوائر واتركيها لترتاح وادهني الوجه بالبيضة حتى تتحمر وتعطي لونًا ذهبيًّا ورشي الفانيليا المخلوطة بالسكر على الوجه، ثم اخبزيها وقدميها ساخنة للفطور مع العسل أو الزبد أو الكراميل.

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