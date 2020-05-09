قائمة طعام اليوم السادس عشر من رمضان

نقدِّم إليكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم السادس عشر من أيام الشهر الكريم، تعرَّفي إليها معنا.

سلطة طحينة

تعد الطحينة من السلطات المشهورة جدا، التي تقدم إلى جانب المشويات خصوصًا، وكثير من الأكلات الأخرى.

واليوم نقدم إليك طريقة عمل الطحينة في المنزل، حسب وصفة «شملولة».

المكونات

1 ونصف كوب كبير زيت زيتون

1 وربع كيلو سمسم أبيض نيئ

5 وربع كوب كبير دقيق أبيض

ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير

- نحضر صينية كبيرة ثم نفرد عليها السمسم الأبيض النيئ ثم نزيل الشوائب الموجودة به.

- نحضر مقلاة ونضع فيها السمسم ثم نضعها على نار متوسطة ونقلب السمسم حتى يصبح لونه ذهبيا.

- نرفع المقلاة من على النار ونترك السمسم حتى يبرد.

- نحضر الكبة ونضع بها السمسم ونقوم بطحنه حتى يصبح ناعمًا مثل البودرة.

- نوقف الكبة ونضع الدقيق الأبيض على السمسم المطحون ونقلب باستخدام ملعقة خشبية حتى يمتزجا.

نشغل الكبة مرة أخرى على خليط السمسم والدقيق ثم نضيف إليه الملح وزيت الزيتون تدريجيا، مع الاستمرار في الخلط حتى يمتزج الخليط ونحصل على قوام الطحينة المناسب.

نقوم بحفظ الطحينة في برطمان زجاجي محكم الغلق في الثلاجة لوقت الاستخدام.

كباب حلة بالفلفل الحار

تعرفي معنا إلى طريقة رائعة لتقديم اللحم وهي كباب حلة بالفلفل الحار من المطبخ المصرى، حسب «شملولة».

المكونات

1 كيلو لحم، مكعبات

5 ثمرات بصل مقطعة

2 فص ثوم مهروس

1 قرن فلفل أخضر حار مفروم

1/2 كوب كبير شوربة لحم

ملح

فلفل أسود مطحون

طريقة التحضر

في إناء على نار متوسطة يسخن الزيت.

نضع اللحم في الزيت ويقلب حتى يتغير لونه ثم تضاف حلقات البصل والثوم والفلفل الحار.

تتبل مكعبات اللحم بالملح والفلفل ويقلب ثم نضع الشوربة ونقلب مرة أخرى.

يترك كباب الحلة على نار متوسطة حتى ينضج ثم تضاف الشوربة عندما تجف من الإناء حتى لا يحترق اللحم.

معكرونة بالصلصة الحمراء

نقدم إلى محبي المعكرونة والأكلات الإيطالية هذه الوصفة السهلة لتحضير المعكرونة بالصلصة الحمراء.

المكونات

معكرونة بيني

3 ملاعق صغيرة أوريغانو

3 ثوم مفروم

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار

2 ملعقة صغيرة خلّ

رشة ملح

رشة فلفل أسود مطحون

2 ملعقة زيت نباتي

طماطم معلبة

ملعقة صغيرة زعتر

طريقة التحضير

سخّني الزيت في قدر على النار ثمّ أضيفي الأوريغانو، والزعتر، والثوم والفلفل الأحمر الحار.

قلّبي المكونات ثمّ أضيفي علبة الطماطم.

أزيلي غطاء القدر واتركي المكونات تغلي ثم حرّكي المكونات بملعقة كبيرة.

نكّهي بالملح والفلفل الأسود المطحون والخل.

اسلقي المعكرونة في قدر من الماء المملّح بحسب التعليمات الموجودة على عبوتها.

أضيفي بعدها الباستا إلى قدر الصلصة، قلّبي المكونات معًا لدقيقتين ثمّ قدّمي الطبق ساخنًا.

الحلوى المشرطة

نقدم إليكِ طريقة تحضير الحلوى المشرطة على الطريقة الليبية لتعديها في مطبخكِ وتقديمها لعائلتكِ من صنع يديكِ، تعرفي إلى الطريقة معنا، وفقًا لصفحة «المطبخ الليبي» في موقع «فيسبوك».

المكونات

200 غرام زبد.

كيلو دقيق.

2 حبة بيض.

ملعقة كبيرة سكر ناعم.

كوب مربى مشمش وتعجن بماء الزهر.

الحشو

عجين التمر.

قرفة.

زبد.

ماء زهر.

لوز.

كاكاو.