سلطة السبانخ الغنية بالحديد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 مارس 2020, 11:58 صباحا

نقدم إليك طريقة تحضير سلطة شهية ومغذية غنية بالحديد والفيتامينات، التي ترفع المناعة وتساعد في بناء الجسم، وهي سلطة السبانخ.
تعرفي على طريقة تحضير سلطة السبانخ، وأعديها في مطبخك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
باقة من السبانخ
حبتان من الطماطم
كوب من الفراولة المقطعة
بصلة واحدة مقطعة إلى شرائح
ربع كوب من الجوز المطحون
نصف كوب من الجبنة البيضاء
ربع كوب من عصير الليمون
ملعقتان كبيرتان من الزيت
ربع ملعقة صغيرة من الملح

طريقة التحضير
- اغسلي السبانخ جيداً ثم قطعيها وضعيها في طبق جانبي.
- من ثم اغسلي الخضار والفواكه الاخرى وقطعيها واضيفيها إلى السبانخ.
- ضعي الجوز المطحون والجبنة البيضاء المقطعة إلى مكعبات صغيرة.
- امزجي عصير الليمون مع الزيت والملح وصبّيه فوق السلطة.
- اخلطي المكونات كلها مع بعضها البعض ثم قدميها باردة على المائدة.

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