حضري ورقة اللحمة كالمحترفات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 يونيو 2019, 02:37 مساء

ورقة اللحمة من الوصفات اللذيذة المستمدة من المطبخ الشرقي، وهي غنية بالبروتينات المغذية للجسم لذلك نقدم لكِ طريقة تحضيرها في خطوات سهلة وسريعة وذلك وفقًا لموقع «احكي».

المكونات
1/2 كيلو لحمة موزة أو بتلو
بصلة متوسطة الحجم مقطعة شرائح سميكة
فلفل رومي ألوان مقطع مكعبات كبيرة
حبتان من الجزر مقطعة مكعبات كبيرة
ثمرتان من الكوسا مقطعة مكعبات كبيرة
ثمرتان من البطاطا مقطعة مكعبات كبيرة
زيت ذرة أوعباد شمس
ملح
1/4 ملعقة بودرة ثوم
كوب مرقة / ماء
ملعقة صلصة طماطم فلفل أسود مطحون بهارات لحم

طريقة التحضير
- اغسلي الخضروات جيدًا في البداية وقومي بتقطيعها بالشكل المطلوب.
- ادمجي الخضروات معًا وتبليها بالملح والفلفل الأسود.
- قطعي اللحمة إلى مكعبات متوسطة الحجم وتبيلها بالفلفل والملح والبهارات ورشة ثوم بودرة وضعيها مع الخضراوات ثم ضيفي ملعقة صلصة الطماطم وقلبي المزيج لتختلط التوابل.
- احضري ورق ألومنيوم فويل ثم بطني صينية فرن به، ادهني الورقة بالزيت ثم ضعي بداخلها اللحم والخضار ثم اغلقي ورقة الفويل بشكل محكم، ثم اصنعي ثقبًا يسمح بخروج البخار من الورقة.
- يمكنك إضافة قليل من المرقة أو الماء حول ورقة الفويل في الصينية للمساعدة على النضج.
- ادخلي الصينية فرنًا ساخنًا على درجة حرارة مرتفعة (حوالي 200 درجة) لمدة نصف ساعة ثم قللي الحرارة بعد ذلك لربع ساعة أو حتى تنضج تمامًا و تصبح جاهزة للتقـــديم .

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