حضري ورقة اللحمة كالمحترفات

ورقة اللحمة من الوصفات اللذيذة المستمدة من المطبخ الشرقي، وهي غنية بالبروتينات المغذية للجسم لذلك نقدم لكِ طريقة تحضيرها في خطوات سهلة وسريعة وذلك وفقًا لموقع «احكي».

المكونات

1/2 كيلو لحمة موزة أو بتلو

بصلة متوسطة الحجم مقطعة شرائح سميكة

فلفل رومي ألوان مقطع مكعبات كبيرة

حبتان من الجزر مقطعة مكعبات كبيرة

ثمرتان من الكوسا مقطعة مكعبات كبيرة

ثمرتان من البطاطا مقطعة مكعبات كبيرة

زيت ذرة أوعباد شمس

ملح

1/4 ملعقة بودرة ثوم

كوب مرقة / ماء

ملعقة صلصة طماطم فلفل أسود مطحون بهارات لحم