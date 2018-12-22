زلابية بالقهوة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 ديسمبر 2018, 10:59 صباحا

تعرفي معنا على طريقة تحضير الزلابية مع القهوة، لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديك، في خطوات سهلة وسريعة، وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات
كوب ونصف دقيق
2 ملعقتان كبيرتان من حليب بودر
ملعقة كبيرة زيت
ملعقة كبيرة خميرة فورية
رشة ملح
رشة سكر
3/4 كوب ماء عسل
كستر القهوة
4 صفار بيض
1/4 كوب حليب
1/4 كوب سكر
2 ملعقة قهوة سريعة الذوبان
ملعقة كبيرة كاكاو

طريقة التحضير
- يتم خلط مكونات الزلابية وتُضرب فى العجان لمدة نصف ساعة ثم تترك لتتخمر لمدة ¾ ساعة بعد التخمير يتم تشكيل الزلابية باستخدام ملعقة صغيرة ثم تُحمر فى الزيت.
- تسكر بالعسل المخفف بالماء ويكون باردًا.
- فى بولة يتم وضع صفار البيض على حمام ماء ساخن ثم يضاف الحليب الساخن والسكر مع التقليب وإضافة الكاكاو والقهوة سريعة الذوبان ويترك ليبرد يتم حشو الزلابية بكسترد القهوة وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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