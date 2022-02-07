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«بوابة الوسط» تستعرض ساعات منتخب مصر بعد خسارة اللقب الأفريقي وانفصال صلاح عن رحلة العودة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 فبراير 2022, 09:50 صباحا
«بوابة الوسط» تستعرض ساعات منتخب مصر بعد خسارة اللقب الأفريقي وانفصال صلاح عن رحلة العودة
محمد صلاح في الممر الشرفي مع منتخب مصر في نهائي أفريقيا. (إنترنت)
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استقل أسطورة ليفربول، محمد صلاح، طائرة خاصة من الكاميرون متجها إلى ناديه الإنجليزي، صباح الإثنين، مقررا التخلف عن العودة إلى القاهرة مع باقي أفراد بعثة الفريق الوطني المصري، بعد انتهاء مهمة «الفراعنة» بخسارة لقب الأمم الأفريقية رقم 33 في الكاميرون، أمس الأحد، أمام السنغال.

وغادرت في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، العاصمة الكاميرونية ياوندي، بعثة المنتخب الوطني المصري في طريق عودتها إلى القاهرة، بعد مشاركتها في بطولة الأمم الأفريقية، ومن المنتظر أن تصل البعثة إلى مطار القاهرة قبل ظهر اليوم.

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وتضم البعثة العائدة لاعبي النادي الأهلي، بعد أن تعذر سفرهم مباشرة إلى الإمارات للانضمام إلى فريق ناديها للمشاركة في بطولة العالم للأندية، ومن المقرر أن يتوجه لاعبو الأهلي إلى الإمارات ظهر اليوم فور الوصول إلى القاهرة.

ويواجه الأهلي المصري لقاء مهما ومرتقبا أمام نظيره بالميراس البرازيلي في دور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في دولة الإمارات غدا الثلاثاء.

وخسر المنتخب المصري نهائي كأس الأمم الأفريقية بضربات الترجيح (4-2) أمام السنغال، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي دون أهداف، وهي الخسارة الثانية لـ«الفراعنة» في آخر ست سنوات، بعد خسارة نسخة 2017 في الغابون، فيما فاز المنتخب السنغالي بالمباراة بعد خسارة نهائي 2019.

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