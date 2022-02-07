«بوابة الوسط» تستعرض ساعات منتخب مصر بعد خسارة اللقب الأفريقي وانفصال صلاح عن رحلة العودة

القاهرة - بوابة الوسط

استقل أسطورة ليفربول، محمد صلاح، طائرة خاصة من الكاميرون متجها إلى ناديه الإنجليزي، صباح الإثنين، مقررا التخلف عن العودة إلى القاهرة مع باقي أفراد بعثة الفريق الوطني المصري، بعد انتهاء مهمة «الفراعنة» بخسارة لقب الأمم الأفريقية رقم 33 في الكاميرون، أمس الأحد، أمام السنغال.

وغادرت في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، العاصمة الكاميرونية ياوندي، بعثة المنتخب الوطني المصري في طريق عودتها إلى القاهرة، بعد مشاركتها في بطولة الأمم الأفريقية، ومن المنتظر أن تصل البعثة إلى مطار القاهرة قبل ظهر اليوم.

- منافسة «أبوجبل - ميندي» تحسم الكلمة العليا في نهائي الأمم الأفريقية

- كيروش ينهض لمعانقة التتويج بعد غياب 31 عاما

- العرش الأفريقي بين استحواذ «أحفاد الفراعنة» وفرصة «أسود التيرانغا»

- «كاف» يفرج عن لاعب منتخب مصر قبل نهائي الأمم الأفريقية أمام السنغال

- «ليفربول» الحاضر الغائب في سعي «صلاح وماني» لمعانقة المجد الأفريقي

- منتخب مصر يقترب من هذا التشكيل في نهائي الأمم الأفريقية أمام السنغال

- صلاح وماني يتمان استعدادات «الفراعنة» و«أسود التيرانغا» قبل النهائي الناري للأمم الأفريقية

- «أسود» الكاميرون جاهزة لـ«خيول» بوركينا فاسو على برونزية «أفريقيا»

- فرحة عارمة في مصر بالتأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية

- أول تعليق من إيتو بعد تأهل مصر إلى نهائي كأس الأمم على حساب الكاميرون

- كلوب يعلق على مواجهة صلاح وماني في نهائي أمم أفريقيا.. ويحدد موعد عودتهما

- بالفيديو والصور.. منتخب مصر يتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية على حساب الكاميرون

- المنتخب المصري يتلقى ضربة قوية حال التأهل لنهائي كأس الأمم

وتضم البعثة العائدة لاعبي النادي الأهلي، بعد أن تعذر سفرهم مباشرة إلى الإمارات للانضمام إلى فريق ناديها للمشاركة في بطولة العالم للأندية، ومن المقرر أن يتوجه لاعبو الأهلي إلى الإمارات ظهر اليوم فور الوصول إلى القاهرة.

ويواجه الأهلي المصري لقاء مهما ومرتقبا أمام نظيره بالميراس البرازيلي في دور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في دولة الإمارات غدا الثلاثاء.

وخسر المنتخب المصري نهائي كأس الأمم الأفريقية بضربات الترجيح (4-2) أمام السنغال، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي دون أهداف، وهي الخسارة الثانية لـ«الفراعنة» في آخر ست سنوات، بعد خسارة نسخة 2017 في الغابون، فيما فاز المنتخب السنغالي بالمباراة بعد خسارة نهائي 2019.