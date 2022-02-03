المنتخب المصري يتلقى ضربة قوية حال التأهل لنهائي كأس الأمم

القاهرة - بوابة الوسط

تأكد غياب الظهير الأيمن لمنتخب مصر، عمر كمال، عن صفوف الفراعنة، في نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون، في حال تأهل فريقه إلى المباراة النهائية.

وحصل كمال على إنذار في الدقيقة 35، في المباراة المقامة حاليا، أمام الكاميرون ضمن منافسات نصف نهائي البطولة. وهو الإنذار الثاني له في الأدوار الإقصائية من البطولة، بعدما تلقى بطاقة صفراء أمام المغرب في ربع النهائي، عندما فاز الفراعنة (2-1).

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يذكر أن الظهير الأيمن الأساسي لمنتخب مصر، أكرم توفيق، تعرض للإصابة في المباراة الأولى بالبطولة أمام نيجيريا.