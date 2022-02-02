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السنغال تطيح ببوركينا فاسو وتبلغ نهائي كأس أمم إفريقيا (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 فبراير 2022, 11:43 مساء
السنغال تطيح ببوركينا فاسو وتبلغ نهائي كأس أمم إفريقيا (فيديو)
فرحة لاعبي السنغال بالهدف الأول في مرمى بوركينا فاسو (تويتر)
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بلغ المنتخب السنغالي المباراة النهائية للنسخة الثالثة والثلاثين لنهائيات كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم بفوزه على بوركينا فاسو 3-1، الأربعاء، على ملعب أحمدو أهيدجو، في العاصمة ياوندي في نصف النهائي.

وسجل عبدو ديالو (71) وإدريسا غي (76) وساديو مانيه (87) أهداف السنغال الساعية إلى باكورة ألقابها في العرس القاري والتي بلغت النهائي الثاني تواليًا والثالث في تاريخها بعد عامي 2002 و2019، فيما سجل إبراهيم بلاتي توريه (82) هدف بوركينا فاسو.

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وضربت السنغال موعدًا، الأحد المقبل، في ليمبي مع الكاميرون المضيفة والساعية إلى لقبها السادس في تاريخها أو مصر حاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب (7) واللتين تلتقيان الخميس في ليمبي.

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