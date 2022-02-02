الشناوي: هدفنا التتويج بكأس الأمم الأفريقية.. ومحمد صلاح الأفضل في العالم

القاهرة - بوابة الوسط

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب المصري، جاهزية كل لاعبي الفراعنة لخوض المباراة المصيرية المرتقبة أمام منتخب الكاميرون.

ويواجه منتخب مصر نظيره الكاميروني في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية عند الساعة التاسعة مساء الخميس بتوقيت القاهرة.

- كيروش: نحترم صامويل إيتو.. وكرة القدم ليست حربا

- المنتخب المصري يتلقى ضربة موجعة في كأس الأمم الأفريقية

- منتخب مصر يتخطى المغرب إلى نصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو)

وقال الشناوي، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عشية المباراة: «جميع اللاعبين في حالة تركيز شديدة، نحن منتخب جماعي ونلعب باسم مصر، والآن نحن في نصف النهائي، ونتحدث معًا دائمًا عن هدفنا وهو التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية هذا العام».

وأوضح الشناوي: «البعض يقول إن محمد صلاح من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم، ولكن بالنسبة لي هو أفضل لاعب في العالم. صلاح بالنسبة لنا ولشعب مصر رمز كبير، وهو يدعم جميع اللاعبين بشكل مستمر، ومتواضع وقريب منا، ويتمنى أن يتوج باللقب معنا».

- «كاف» يرفع الحظر عن ملعب أوليمبي قبل مباراة الكاميرون ومصر في الأمم الأفريقية بعد حادث تدافع دامي

- الأخلاق الرياضية تنتصر.. مواساة صلاح لـ«حكيمي» تشعل حماس المغاربة والمصريين

وأضاف: «نحترم كل المنتخبات، جميعهم يملكون نفس القوة، ونعلم أننا نلعب أمام المنتخب الذي يستضيف البطولة، ولكن هدفنا هو الفوز».

كأس العالم للأندية

وبسؤاله عن خوض «الأهلي» كأس العالم للأندية: «لا أفكر في أي شيء آخر سوى تحقيق البطولة، الأهلي لديه بطولة مهمة، ولكن أنا لدي مهمة هنا مع منتخب مصر، وأتمنى أن يقدم الأهلي بطولة جيدة».

يشار إلى أن منتخب مصر صاحب الرقم القياسي بالفوز ببطولة أمم أفريقيا بسبعة ألقاب، منها ثلاثة على التوالي أعوام 2006 و2008 و2010.