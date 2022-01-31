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المنتخب المصري يتلقى ضربة موجعة في كأس الأمم الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يناير 2022, 11:29 مساء
المنتخب المصري يتلقى ضربة موجعة في كأس الأمم الأفريقية
أحمد حجازي لن يتمكن من استكمال بطولة أمم أفريقيا مع منتخب مصر بعد إصابته بتمزق في أوتار العضلة الضامة. (الإنترنت)
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قال الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الإثنين إن المدافع أحمد حجازي لن يستطيع استكمال كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون بسبب الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة المغرب في دور الثمانية أمس الأحد.

وأصيب حجازي خلال الفوز 2-1 على المغرب بعد وقت إضافي في دور الثمانية للبطولة التي تستضيفها الكاميرون حتى السادس من الشهر المقبل، وبالتالي لن يتمكن من مواجهة أصحاب الأرض في قبل النهائي يوم الخميس المقبل.

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وقال الاتحاد في بيان عبر موقعه على الإنترنت: «أوضحت الأشعة التي أجراها أحمد حجازي لاعب المنتخب الوطني أن إصابته عبارة عن تمزق في أوتار العضلة الضامة يستوجب العلاج في أحد المراكز المتخصصة، ما يعني عدم قدرته على استكمال البطولة التي تختتم يوم الأحد المقبل».

وخرج حجازي بين شوطي مباراة المغرب ولم يتمكن من استكمال اللقاء.

حلم تحقيق اللقب الثامن
وبدأ المنتخب المصري سعيه نحو تحقيق لقبه الثامن في كأس الأمم وتعزيز رقمه القياسي بصورة ضعيفة، فخسر أمام نيجيريا في مباراته الافتتاحية وفاز بنتيجة 1-صفر على غينيا بيساو والسودان بعد عروض باهتة.

لكن مصر، التي حققت لقبها السابع والأخير في 2010، قدمت أداء قتاليا لتهزم ساحل العاج بركلات الترجيح في دور الستة عشر بعد التعادل بدون أهداف، واحتاجت إلى وقت إضافي مرة أخرى للفوز 2-1 على المغرب في دور الثمانية أمس الأحد بعد تأخرها بهدف مبكر من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة.

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