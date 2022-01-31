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الأخلاق الرياضية تنتصر.. مواساة صلاح لـ«حكيمي» تشعل حماس المغاربة والمصريين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يناير 2022, 03:36 مساء
الأخلاق الرياضية تنتصر.. مواساة صلاح لـ«حكيمي» تشعل حماس المغاربة والمصريين
محمد صلاح يعانق أشرف حكيمي عقب انتهاء مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، 31 يناير 2022. (الإنترنت)
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تفاعلت جماهير كرة القدم العربية، خصوصا في المغرب ومصر، عبر منصات التواصل الاجتماعي مع مشاهد التقطتها عدسات الكاميرات لقائد المنتخب المصري وهداف نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، وهو يواسي لاعب منتخب المغرب أشرف حكيمي، بعد الخسارة أمام الفراعنة في ربع نهائي أمم أفريقيا أمس الأحد.

ماذا قال المصريون والمغاربة ؟
وأظهرت لقطات مصورة صلاح وهو يتوجه نحو حكيمي ويحتضنه بعد نهاية لقاء ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، كما قام لاعبو مصر خاصة تريزيجيه، بمواساة عدد من لاعبي المغرب.

ورحبت تعليقات بمنصات التواصل الاجتماعي في مصر والمغرب بعناق صلاح وحكيمي باعتباره دليلا على الروح الرياضية بين الفريقين الشقيقين، إذ قال مشجع مغربي يدعي خالد سفياني في تعليق على الخبر على أحد المنصات الإلكترونية المغربية، «صلاح وحكيمي لاعبان عالميان يشرفان الدول العربية، الصورة دليل على الاحتراف والروح الرياضية العالية». أما المغربية هند اليزيدي فقالت «مو صلاح» إنسان خلوق.

أما المشجع المصري نبيل مصطفى فقال عبر حسابه بموقع «فيسبوك»: صلاح يعانق حكيمي بعد المباراة... فريقان إخوة في النهاية والمغرب شعب جميل ويستحق كل خير».
هاني العزوني قال: «أشرف حكيمي رائع كإنسان بصراحة كبر في عينينا كتير النهاردة كل التوفيق للمغرب في القادم، وكذلك كل منتخباتنا العربية».

أما شيماء أبو الخير فقالت: «حكيمي برضو عمل موقف لطيف جدا أثناء الماتش مع لاعب من عندنا ( فتوح).. بس امتص غضبه خالص لما أخذوا بالحضن». وعلق هاني يونس الصحفي والمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء المصري قائلا: «هي دي الرياضة.. يا ريت كلنا نتعلم .. برافو صلاح».

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وفازت مصر على المغرب بنتيجة (2ـ1) في المباراة التي جمعت المنتخبين أمس الأحد، في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون. وسيواجه منتخب مصر المنتخب الكاميروني «المستضيف» الذي فاز مساء السبت على منافسه منتخب جامبيا بهدفين دون رد.

الفراعنة وأسود الكاميرون الخميس
وخلال مباراة الفراعنة وأسود الأطلسي، افتتح منتخب المغرب التسجيل مبكرًا في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، عن طريق لاعبه سفيان بوفال من ركلة جزاء، قبل أن يدرك الفراعنة التعادل في الدقيقة 53، عن طريق نجمه محمد صلاح، بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس ياسين بونو، ليسكنها في الشباك. وفي الوقت الإضافي، سجل البديل محمود حسن «تريزيجيه» الهدف الثاني للمنتخب المصري في الدقيقة 100، بعد تمريرة من محمد صلاح.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والكاميرون الخميس 3 فبراير 2022 على ملعب أحمدو أهيدجو بمدينة ياوندي.

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