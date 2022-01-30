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منتخب مصر يتخطى المغرب إلى نصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 يناير 2022, 07:48 مساء
منتخب مصر يتخطى المغرب إلى نصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو)
جانب من مواجهة مصر والمغرب في بطولة كأس أمم أفريقيا (الإنترنت)
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حقق المنتخب المصري فوزًا مثيرًا على نظيره المغربي، ليصعد إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا.

جاء فوز منتخب مصر بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعته بالمنتخب المغربي، الأحد، على ملعب أحمدو أهيدجو، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا.

افتتح منتخب المغرب التسجيل مبكرًا في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، عن طريق لاعبه سفيان بوفال من ركلة جزاء، قبل أن يدرك الفراعنة التعادل في الدقيقة 53، عن طريق نجمه محمد صلاح، بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس ياسين بونو، ليسكنها في الشباك.

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وبعدما انتقل الفريقان إلى الوقت الإضافي، سجل البديل محمود حسن «تريزيجيه» الهدف الثاني للمنتخب المصري في الدقيقة 100، بعد تمريرة من محمد صلاح.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره الكاميروني يوم الخميس المقبل 3 فبراير على ملعب أحمدو أهيدجو بمدينة ياوندي، في منافسات نصف النهائي.

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