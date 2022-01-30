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«الفراعنة» في تحدي «أسود الأطلس».. والسنغال تترقب غينيا الاستوائية بالأمم الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 يناير 2022, 04:21 مساء
«الفراعنة» في تحدي «أسود الأطلس».. والسنغال تترقب غينيا الاستوائية بالأمم الأفريقية
مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار. (الإنترنت)
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تتواصل في تمام الساعة الخامسة، مساء اليوم الأحد، بتوقيت ليبيا، مباريات دور الثمانية ببطولة الأمم الأفريقية الـ33 المقامة في الكاميرون؛ حيث يخوض منتخب مصر «الفراعنة» حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب القارية (7) لقاء قمة مع نظيره المغربي «أسود الأطلس» هو الأقوى بالدور ربع النهائي، في حين ستكون السنغال مرشحة لتخطي غينيا الاستوائية في تمام الساعة التاسعة مساء من اليوم نفسه.

على ملعب «أحمدو أهيدجو» في العاصمة الكاميرونية ياوندي، سيكون المنتخب المصري على موعد مع لقاء صعب جديد، بعدما أخرج «الفراعنة» كوت ديفوار، أحد المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب، في الدور ثمن النهائي؛ لكنهم احتاجوا إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في الوقت ذاته، فإن المنتخب المغربي، بطل المسابقة العام 1976، يحلم بالوجود في هذا الدور للمرة الأولى منذ 18 عامًا.

ويعاني منتخب مصر من غياب حارس مرماه محمد الشناوي الذي أُصيب في العضلة الخلفية خلال لقاء كوت ديفوار، كما تحوم الشكوك بشأن مشاركة لاعب الوسط حمدي فتحي؛ لكن بقية عناصر الفريق تبدو جاهزة تمامًا، في المقابل، كان أداء المنتخب المغربي أكثر استقرارًا؛ حيث تصدر ترتيب المجموعة الثالثة بـ7 نقاط، بفوزه بهدف على غانا وبهدفين على جزر القمر، وتعادل بهدفين مع الغابون.

وفي دور الـ16، أفلت منتخب المغرب من مفاجآت نظيره المالاوي، بعدما قلب تأخره بهدف في مطلع اللقاء، لفوز ثمين  (2-1)، ليعوض إخفاقه في النسخة الماضية للمسابقة التي أقيمت بمصر العام 2019، عندما عجز عن بلوغ دور الثمانية، ويعوِّل المغرب على ثنائي خط المقدمة يوسف النصيري مهاجم إشبيلية الإسباني الذي بدأ يدخل أجواء البطولة تدريجيًا، وسفيان بوفال، بالإضافة إلى الظهير الأيمن أشرف حكيمي.

وفي مباراة ثانية، ستعتمد السنغال على خط دفاعها لدى مواجهتها لغينيا الاستوائية، ويعتبر منتخب السنغال الوحيد الذي لم تتلقَّ شباكه أي هدف، بفضل حارسه إدوار مندي لاعب تشيلسي الإنجليزي، وأمامه قطب دفاع نابولي الإيطالي كاليدو كوليبالي، وعبدو ديالو لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وبونا سار لاعب بايرن ميونيخ الألماني، وتأكدت مشاركة نجم السنغال وليفربول ساديو ماني في المباراة، بعد خروجه مصابًا في مباراة السنغال الأخيرة أمام كاب فيردي بارتجاج في الدماغ، فأدخل إلى المستشفى للمراقبة.

وعانت السنغال كثيرًا لتخطي كاب فيردي التي لعبت بتسعة لاعبين ودون حارس مرمى أساسي في ثمن النهائي، وكانت السنغال قريبة من إحراز اللقب للمرة الأولى العامين 2002 و2019، قبل أن يذهب لصالح المضيفة الحالية الكاميرون، والجزائر، تواليًا، أما غينيا الاستوائية، فبعد مفاجأة إطاحتها بمالي القوية في ثمن النهائي بركلات الترجيح (6- 5)، تأمل مواصلة المغامرة؛ خصوصًا أنها حققت كبرى مفاجآت هذه البطولة بفوزها على الجزائر حاملة اللقب بهدف نظيف، لتساهم في خروج الأخيرة من الدور الأول.

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