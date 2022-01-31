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«كاف» يرفع الحظر عن ملعب أوليمبي قبل مباراة الكاميرون ومصر في الأمم الأفريقية بعد حادث تدافع دامي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يناير 2022, 03:08 مساء
«كاف» يرفع الحظر عن ملعب أوليمبي قبل مباراة الكاميرون ومصر في الأمم الأفريقية بعد حادث تدافع دامي
ملعب أوليمبي. (فرانس برس)
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سيستضيف ملعب أوليمبي في ياوندي المواجهة النهائية لكأس أمم أفريقيا، بعد رفع قرار التعليق الناتج عن حادثة التدافع التي أدت إلى مقتل ثمانية أشخاص وجرح 38 آخرين.

يأتي هذا بعد حصول الملعب على ضمانات أمنية إثر حادثة تدافع أودت بحياة ثمانية أشخاص في أحد مداخل الملعب، حيث قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، أمس الأحد، رفع الحظر على ملعب أوليمبي في ياوندي ليستضيف مباراة في نصف نهائي والمباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية.

وفي ضوء قرار «كاف»، سيتسنى للمباراة الثانية ضمن الدور نصف النهائي المقرر إجراؤها في 3 فبراير أن تقام بشكل طبيعي، فضلا عن المواجهة النهائية في 6 فبراير.

إجراءات أمنية إضافية
وقال الاتحاد الأفريقي في بيان: «بعد الإحاطة بالتوصيات والتعهدات من الحكومة فيما يتعلق بالأحكام الأمنية الإضافية، وافقت اللجنة المنظمة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالإجماع على رفع التعليق المفروض على استاد أوليمبي».

وأضاف: «بعدما عززت اللجنة المنظمة المحلية وحكومة الكاميرون من الأمن والموارد بشكل كبير في استاد أوليمبي، فإن كاف واثق من أن سلامة وأمن المتفرجين والزوار سيكونان مضمونين».

ووقعت الكارثة قبل مباراة دور الـ16، الإثنين الماضي، بين الكاميرون المضيفة وجزر القمر عندما وقع المشجعون عند بوابة المدخل الجنوبي للملعب إثر عملية تدافع، ولقي ثمانية أشخاص، من بينهم طفل وامرأتان، حتفهم وجُرح 38 آخرون.

وسيحتضن ملعب أوليمبي المواجهة المرتقبة في دور الأربعة بين الكاميرون ومصر، على أن تقام المواجهة الأخرى من الدور نفسه بين بوركينا فاسو والسنغال على ملعب أحمدو أهيدجو في ياوندي أيضا في فبراير الجاري.

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