كيروش: نحترم صامويل إيتو.. وكرة القدم ليست حربا

القاهرة - بوابة الوسط

كشف المدير الفني للمنتخب المصري، المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، أن حارس المرمى محمد الشناوي سيغيب عن مواجهة الكاميرون المقرر لها غدًا الخميس في الدور قبل النهائي من كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، لعدم جاهزيته فنيًّا.

وقال كيروش، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، إن الشناوي غير جاهز فنيًّا لخوض المباراة، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني للمنتخب المصري يتعامل مع واقع الإصابات التي يعانيها الفريق.

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وأضاف أنه يتوقع أن يكون حكم مباراة مصر والكاميرون جيدًا، خاصة أنها بطولة كبيرة ويتابعها الملايين على مستوى العالم.

وأوضح أن كلمة «خوف» ليست في قاموسه الكروي، ولكنه يحترم المنافس، وهو صاحب تاريخ كبير بجانب أن منتخب الكاميرون مستضيف البطولة.

ثقة بلا حدود

وتابع كيروش: «لدينا إصابات وغيابات كثيرة، ولكننا سنتعامل معها، وثقتي بلا حدود في اللاعبين الذين سيخوضون المباراة، ونسعي للفوز دون شك والتأهل لنهائي البطولة رغم صعوبة المباراة وقوة المنافس».

وواصل مدرب الفراعنة: «كرة القدم لا تعترف بمرادفات مثل حرب، هي لعبة في الأساس، وأنا أحترم صامويل إيتو كرمز كروي كبير ورئيس اتحاد الكاميرون».

يشار إلى أن منتخب مصر صاحب الرقم القياسي بالفوز ببطولة أمم أفريقيا بسبعة ألقاب، منها ثلاثة على التوالي أعوام 2006 و2008 و2010.